脱税の密告で一夜にして巨額の報酬を得られる──そんな制度が、アメリカには存在します。2006年に始まった「ホイッスルブロワー制度（内部告発者制度）」は、密告によって実際に徴収できた税額の最大30％を報奨金として支払う仕組みだ。過去には、スイスの銀行を揺るがす大事件を引き起こし、密告者が約90億円を手にした例もあります。一方、日本も税収不足と不正還付事件に悩み、マイナンバーやAIによる監視強化が進むいま、もし同様の制度を導入すれば──増税とは異なる新たな徴税モデルが現れるかもしれません。

アメリカには、脱税の事実を密告し、それが当局に認められれば巨額の報奨金が支払われる制度があります。2006年、米国歳入庁（IRS）は「Whistleblower Program（内部告発者制度）」を法制化し、密告によって実際に徴収できた税額の最大30％を密告者に支払う仕組みを整えました。

この制度を世界的に有名にしたのが、スイスの大手銀行UBSをめぐる事件です。米政府はUBSに口座を持つ米国人顧客の脱税情報を提出するよう迫り、最終的にUBSが折れることで、長年守られてきた「スイス銀行の守秘性」が崩れました。

事件の発端は、UBSの元プライベートバンカー、ブラッドリー・バーケンフェルド氏による密告。彼は脱税に関与していた米国人顧客の情報をIRSに提供し、その功績により1億900万ドル（約90億円）の報奨金を受け取りました。

もっとも、この額は世間の予想より少なく、IRSが制度運用に消極的であったことや支払いの遅さが背景にあります。

制度利用の注意点

この報奨金制度には、いくつかの重要な条件があります。

（1）対象額の基準

・納税額・ペナルティ・利息を含め200万ドル以上（個人は年収20万ドル超）：報奨金は15〜30％（上限なし）

・基準未満：最大15％、上限1,000万ドル

（2）申請手続きと専門家の関与

IRSの申請書「Form 211（Whistleblower Claim）」を提出する必要があり、弁護士や会計士の協力が不可欠です。

（3）関与者の資格制限

脱税の首謀者であれば資格は失われますが、一部関与していても資格が認められるケースがあります。

バーケンフェルド氏は顧客の一部情報を隠したことで懲役3年4ヵ月を受けましたが、脱税を企てたわけではないため報奨金は受け取れました。

（4）税金と費用

報奨金は課税対象であり、弁護士費用などで約30％が差し引かれるため、手取りはおおむね4割です。

日本で導入したらどうなるか？

日本も税収不足が深刻化しており、近年は消費税・相続税の増税や課税強化が続いています。2024年からはマイナンバーカードと銀行口座の紐づけが進み、国税庁はAIを活用した不正還付検知や所得把握を強化中です。

しかし、制度や技術だけでは脱税を完全に防ぐことはできません。実際、2023〜2024年には不正還付や海外口座を利用した資産隠しが発覚し、社会的関心を集めました。

こうしたなかで、もし日本がアメリカ型の「税務版ホイッスルブロワー制度」を導入すればどうでしょうか。

匿名性を担保しつつ、密告によって国税が徴収できた額の一部を報奨金として支払う。これは、日本の「ねたみ社会」とも揶揄される文化においては意外と機能する可能性があります。

加えて、マイナンバーによる資産把握や銀行口座監視と組み合わせれば、制度の実効性は高まるでしょう。

ただし課題もあります。

虚偽申告による嫌がらせのリスク プライバシー侵害の懸念 報奨金を巡るトラブルや不公平感

それでも、増税だけでなく「税の徴収率向上」という方向性で議論を広げるためには、こうした制度の是非を検討する価値はあるはずです。

税理士法人奥村会計事務所 代表

奥村眞吾