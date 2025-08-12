¤³¤ó¤Ê¤ª²ÙÊª¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡ª Ë´¤Éã¤¬»Ä¤·¤¿ÅÚÃÏ¤Ï¡Ò²áÁÂÃÏ¡¦¶¦ÍÌ¾µÁ¡¦Çã¤¤¼ê¥Ê¥·¡Ó¤Î»°½Å¶ì¡Ä57ºÐÄ¹ÃË¤Î¿´¤Î¶«¤Ó
¡ÖÇäÇã¡¦Â£Í¿¡¦´óÉÕ¡×¤¬À®¤êÎ©¤¿¤Ê¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤È¤¤¤Ã¤¿¥ï¥±¤¢¤ê¤Î¡ÖÉéÆ°»º¡×¤Ï¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¥È¥é¥Ö¥ë¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ò½ª³è¤È¤·¤Æ¼êÊü¤¹¤Ë¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÊýË¡¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÁêÂ³ÌäÂê¤äÉÔÆ°»º¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤¯¤ï¤·¤¤¹ÔÀ¯½ñ»Î¡¦Ê¿ÅÄ¹¯¿Í»á¤¬¡¢¼ÂÁ©Åª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¡¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
»Ð¤È¡Ö¶¦ÍÌ¾µÁ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¡Ä
¡Ö¤¢¤Î²áÁÂÃÏ¤ÎÅÚÃÏ¤ò¡¢°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤é¡Ä¡×
¤½¤¦¤¤¤Ã¤ÆÆ¬¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤ËÊë¤é¤¹²ñ¼Ò°÷¤Î°ËÆ£²íÂ§¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡¦57ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£²íÂ§¤µ¤ó¤Ï¡¢»Ð¤È¡Ö¶¦ÍÌ¾µÁ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÚÃÏ¤Ëº¤¤ê²Ì¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
È¯Ã¼¤Ï¡¢²íÂ§¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ç¤·¤¿¡£À¸Á°¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤ÇºàÌÚÅ¹¤ò±Ä¤ó¤Ç¤¤¤¿Éã¿Æ¤¬¡¢¼Â²È¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÅÚÃÏ¤ò»ñºàÃÖ¤¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤«¤é¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
µÞ¤ÊÏÃ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤Þ¤¿ÃÎ¤ê¹ç¤¤¼«¿È¤¬¸½¶â²½¤òµÞ¤¤¤Ç¤¤¤¿»ö¾ð¤â¤¢¤ê¡¢¹ØÆþ»ñ¶â¤ÏÄ¹Ç¯²È¶È¤Î·ÐÍý¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¿Ä¹½÷¡Ê²íÂ§¤µ¤ó¤Î»Ð¡Ë¤È½Ð¤·¹ç¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢¶¦ÍÌ¾µÁ¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤ÊÉã¿Æ¤â8Ç¯Á°¤Ë»àµî¡£¤¤¤Þ¤Ç¤Ï²È¶È¤âÇÑ¶È¤·¡¢Í×¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ñºàÃÖ¤¾ì¤ÎÅÚÃÏ¤Ï¡¢²íÂ§¤µ¤ó¤È»Ð¤¬¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ç½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦Í»ýÊ¬³ä¹ç¤Ï²íÂ§¤µ¤ó¤¬1¡¿4¡¢»Ð¤¬3¡¿4¡¢¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤È¡¢Éã¤È»Ð¤¬1¡¿2¤º¤Ä»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éã¤ÎÁêÂ³¤ÇË´¤Éã¤Î»ýÊ¬¤ò¶ÑÅù¤ËÁêÂ³¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î»ýÊ¬³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤ÏÅìµþ¤¬À¸³èµòÅÀ¤Ç¡¢»Ð¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Æ¼«Âð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²È¶È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤ÏÉÔÍ×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£±Ø¤Þ¤Ç¤Ï¤Ï¤ë¤«±ó¤¯¡¢¥Ð¥¹Ää¤¹¤é¤Ê¤¤ÆóÂ«»°Ê¸¤ÎÅÚÃÏ¡Ä¡£¼þÊÕ¤â¶õ¤ÃÏ¤ä¶õ¤²È¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¡¢ÇäµÑ¤Ï¤ª¤í¤«¡¢Ìµ½þ¤Ç¾ù¤í¤¦¤Ë¤â¼ûÍ×¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ä¡×
²íÂ§¤µ¤ó¤Ï¤¦¤Ä¤à¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ª²ÙÊª¡¢¼Î¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¿¤¤¡£°ìÂÎ¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡×
º¤¤Ã¤¿²íÂ§¤µ¤ó¤¬ÃÎ¿Í¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤¹ÊýË¡¤È¤·¤Æ¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤ÎÂ¸ºß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÅÚÃÏ¤Ï¶¦ÍÌ¾µÁ¤Ç¡¢²íÂ§¤µ¤ó¤¬ÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï»ýÊ¬1¡¿4¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢»Ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁêÂ³Åù¤À¤±¤ÇÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡ÒÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡Ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡©¡×
¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤¬À©Äê¤µ¤ì¤¿ÇØ·Ê
ÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¤Ï¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÁý¤¨Â³¤±¤ë½êÍ¼ÔÉÔÌÀÅÚÃÏ¤ÎÈ¯À¸Í½ËÉ¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ©Äê¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¡È°Õ¤ËÈ¿¤·¤ÆÁêÂ³¤·¤¿ÉÔÍ×¤ÊÅÚÃÏ¡É¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ó¤¯¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ëÍ½Äê¤¬¤Ê¤¤¡×
¡ÖÅÚÃÏ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤âÈñÍÑÉéÃ´¤¬Âç¤¤¤¡×
¡ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¶áÎÙ¤ÎÌÂÏÇ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á´ÉÍý¤Ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡×
¡Ö¸¶Â§¡¢ÅÚÃÏ¤Ï¼Î¤Æ¤ë¡ÊÊü´þ¤¹¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¼¡¤ÎÁêÂ³¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³¿Í¤¬ÉÔÍ×¤ÊÅÚÃÏ¤À¤±¤òÊü´þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡×
¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤¬Â³¤¯¤È¡¢¤ä¤¬¤Æ½êÍ¼Ô¤Î´ÉÍýÈè¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ÅÚÃÏ¤¬´ÉÍý¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢¾Íè¡¢½êÍ¼ÔÉÔÌÀ¤ÎÅÚÃÏ¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢½êÍ¼ÔÉÔÌÀ¤Î»È¤¨¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¹ñ¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¸ø¶¦»ö¶È¡ÊÆ»Ï©·úÀßÅù¡Ë¤ò¹Ô¤¦¾ì¹ç¤Ë¡¢½êÍ¼ÔÄ´ºº¤ËÈñÍÑÅù¤ÎÉéÃ´¤ä¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¹ñ¤¬¡Ö»È¤¨¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤·¤Æº¤¤ëÁêÂ³¿Í¡×¤«¤éÅÚÃÏ¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÁêÂ³¿Í¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¾Íè¤Î¸ø¶¦Åª¤ÊÍø³èÍÑ¤Ë¤âÈ÷¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¤¬À©Äê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤Ç¤¢¤ë²íÂ§¤µ¤ó¤¬»Ð¤¬½êÍ¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢2¿Í¤¬¶¦Æ±¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾ò·ï¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°¿½ÀÁ¡×¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¸¢¼Ô¤È¤Ê¤ëÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¡×¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Ê¸å½Ò¤Î¡ÒÎã¤¡Ó¤ò»²¾È¡Ë¡£
°Ê²¼¡¢¤¯¤ï¤·¤¯¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°À©ÅÙ¤ò¡ÖÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¿Í¡×¤ÎÍ×·ï
ÁêÂ³ÅÚÃÏ¹ñ¸Ëµ¢Â°Ë¡¤Ç¤Ï¡¢ÁêÂ³ÅÚÃÏ¤Î¹ñ¸Ëµ¢Â°¾µÇ§¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¼Ô¤Ï¡¢¸¶Â§¡ÖÁêÂ³¡×¤Þ¤¿¤Ï¡ÖÁêÂ³¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ë°äÂ£¤Ë¤è¤êÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¿Í¡ÊÁêÂ³¿Í¡Ë¡×¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ÊË¡Âè2¾òÂè1¹à¡Ë¡£
ÅÚÃÏ¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢ÁêÂ³¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¤ä¤à¤òÆÀ¤ºÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ÊÅÚÃÏÍøÍÑ¤Î°Õ¸þ¤ä¤½¤ÎÅÚÃÏ¤«¤é¤Î¼õ±×¤â¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢½èÊ¬¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»ÅÊý¤Ê¤¯½êÍ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°äÂ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õ°ä¼Ô¡Ê°äÂ£¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¡Ë¤¬¡ÖÁêÂ³¿Í¤«¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤«¡×¤ËÊ¬¤±¤Æ¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ä¸À¤Ë¤è¤ëÂ£Í¿¤Ç¤¢¤ë°äÂ£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¼õ°ä¼Ô¤Ï°ä¸À¼Ô¤¬»àË´¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â°äÂ£¤ÎÊü´þ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í°Ê³°¤Ç°äÂ£¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¿Í¡Ê°äÂ£¤ÎÊü´þ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«¤é¤Î°Õ»×¤ÇÅö³ºÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤òÍß¤·¤¿¿Í¡×¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Åö³º¼õ°ä¼Ô¤Ë¤Þ¤ÇËÜÀ©ÅÙ¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤òÇ§¤á¤ëÉ¬Í×À¤ÏÄã¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤«¤é¤Ï³°¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç°äÂ£¤ò¼õ¤±¤¿ÁêÂ³¿Í¤Ï¡¢°äÂ£¤ÎÊü´þ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÁêÂ³Êü´þ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÁêÂ³¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤Ë´ð¤Å¤¡¢Åö³ºÅÚÃÏ¤òÁêÂ³¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÁêÂ³¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢°äÂ£¤ò¸¶°ø¤È¤¹¤ëÅÚÃÏ¤Î¼èÆÀ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾µÇ§¿½ÀÁ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥±¡¼¥¹
¤Ç¤Ï¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥±¡¼¥¹¤Î¿Í¤¬¡¢¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡¡½êÍ·ÁÂÖ¤òÃ±ÆÈ½êÍ¤È¶¦Í¤ËÊ¬¤±¤Æ¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ã±ÆÈ½êÍ¤Î¾ì¹ç
¡ÒÎã¡¡ÓÁêÂ³Åù¤Ë¤è¤ê½êÍ¸¢¤Î¡ÖÁ´Éô¡×¤ò¼èÆÀ
ÅÚÃÏ¤òÃ±ÆÈ½êÍ¤¹¤ëÉã¿Æ¤«¤é¡¢Ä¹ÃË¤¬ÁêÂ³¤Ë¤è¤êÅÚÃÏÁ´Éô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤Ï¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
¡ÒÎã¢¡ÓÁêÂ³Åù¤Ë¤è¤ê½êÍ¸¢¤Î¡Ö°ìÉô¡×¤ò¼èÆÀ
ÅÚÃÏ¤òÃ±ÆÈ½êÍ¤¹¤ëÉã¿Æ¤«¤é¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬»ýÊ¬1¡¿2¤º¤Ä¤Ç¶¦Æ±¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Ä¹ÃË¤¬»àË´¤·¡¢Ä¹ÃË¤Î»ýÊ¬¡Ê1¡¿2¡Ë¤òÁêÂ³¤Ë¤è¤êÄ¹½÷¤¬¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹½÷¤Ï¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
Ä¹½÷¤¬½êÍ¤¹¤ë»ýÊ¬1¡¿2¤Ï¼«¤éÇäÇã¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Â¾¤Î»ýÊ¬1¡¿2¤ÏÁêÂ³¤Ë¤è¤ê¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¡£
¢¡¶¦Í¤Î¾ì¹ç
¡ÒÎã£¡ÓÁêÂ³Åù¤Ë¤è¤ê¶¦Í»ýÊ¬¤Î¡ÖÁ´Éô¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶¦Í¼Ô
ÅÚÃÏ¤òÃ±ÆÈ½êÍ¤¹¤ëÉã¿Æ¤¬»àË´¤·¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬¶¦Æ±ÁêÂ³¤Ë¤è¤êÅÚÃÏ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Ï¶¦Æ±¿½ÀÁ¤ò¾ò·ï¤Ë¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢µ¢Â°¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÎã¤¡ÓÁêÂ³Åù¤Ë¤è¤ê¶¦Í»ýÊ¬¤Î¡Ö°ìÉô¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶¦Í¼Ô
Í§¿Í¡ÊÂè»°¼Ô¡Ë¤«¤éÉã¿Æ¤ÈÄ¹ÃË¤¬ÅÚÃÏ¤ò¶¦Æ±¹ØÆþ¤·¡¢»ýÊ¬1¡¿2¤º¤Ä¶¦Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¿Æ¤¬»àË´¤·¡¢Éã¿Æ¤Î»ýÊ¬1¡¿2¤òÄ¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤¬¶ÑÅù¤ËÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤ÈÄ¹½÷¤Ï¶¦Æ±¿½ÀÁ¤ò¾ò·ï¤Ë¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
Ä¹ÃË¤Ï»ýÊ¬3¡¿4¤Î¤¦¤Á1¡¿4¤ò¡¢Ä¹½÷¤Ï»ýÊ¬1¡¿4¤ò¡¢¤¤¤º¤ì¤âÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡£¤Ê¤ª¡¢µ¢Â°¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÒÎã¥¡ÓÁêÂ³°Ê³°¤Î¸¶°ø¤Ë¤è¤ê¶¦Í»ýÊ¬¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¶¦Í¼Ô
Í§¿Í¡ÊÂè»°¼Ô¡Ë¤«¤éÉã¿Æ¤ÈË¡¿ÍA¼Ò¤¬ÅÚÃÏ¤ò¶¦Æ±¹ØÆþ¤·¡¢»ýÊ¬1¡¿2¤º¤Ä¶¦Í¡£¤½¤Î¸å¡¢Éã¿Æ¤¬»àË´¤·¡¢Éã¿Æ¤Î»ýÊ¬1¡¿2¤òÄ¹ÃË¤¬ÁêÂ³¤·¤¿¾ì¹ç¡¢Ä¹ÃË¤ÈË¡¿ÍA¼Ò¤Ï¶¦Æ±¿½ÀÁ¤ò¾ò·ï¤Ë¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£
Ä¹ÃË¤Î»ýÊ¬1¡¿2¤ÏÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁêÂ³¤Ç¼èÆÀ¤·¤¿¤È¤ß¤Ê¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢µ¢Â°¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ë¶¦Í¼ÔÁ´°÷¤¬¹ç°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
°Ê¾å¤ÎÎã¡¡Á¥¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÅÚÃÏ½êÍ¸¢¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤Ë¡¢ÁêÂ³Åù¤ò¼èÆÀ¸¶°ø¤È¤¹¤ë½êÍ¼Ô¤Þ¤¿¤Ï¶¦Í¼Ô¤¬Â¸ºß¤·¡¢Á´°÷¤¬¹ç°Õ¡¦¿½ÀÁ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Í×·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁêÂ³ÅÐµ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Î¿½ÀÁ
ÁêÂ³Åù¤ÇÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÁêÂ³¿ÍÌ¾µÁ¤Ø¤ÈÁêÂ³ÅÐµ¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÅÐµ¤¬Ì¤Î»¤Ç¤â¾µÇ§¿½ÀÁ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢¿½ÀÁ»þ¤Ë°Ê²¼¤Î¡ÖÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ú¤¹¤ë½ñÌÌ¡×¤òÅºÉÕ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÒÁêÂ³¿Í¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ú¤¹¤ë½ñÌÌ¡Ó
¡¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Î½ÐÀ¸¤«¤é»àË´¤Þ¤Ç¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¸ÍÀÒÁ´Éô»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ¡¢½üÀÒÆ¥ËÜ¤Þ¤¿¤Ï²þÀ½¸¶¸ÍÀÒ
¡¦Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÎËÜÀÒÃÏ¤ÎµºÜ¤¬¤¢¤ë½ü¤«¤ì¤¿½»Ì±É¼¤Þ¤¿¤Ï¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ¼
¡¦ÁêÂ³¿Í¤Î¸ÍÀÒ°ìÉô»ö¹à¾ÚÌÀ½ñ
¡¦ÁêÂ³¿Í¤Î½»Ì±É¼¤Þ¤¿¤Ï¸ÍÀÒ¤ÎÉíÉ¼
¡¦°ä»ºÊ¬³ä¶¨µÄ½ñ¡ÊÁêÂ³¿ÍÁ´°÷¤Î°õ´Õ¾ÚÌÀ½ñ¤ò´Þ¤à¡Ë¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤¿¤ëÃÏ°Ì¤ò¾µ·Ñ¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼êÂ³¤
ËÜÀ©ÅÙ¤Î¾µÇ§¿½ÀÁ¤«¤éÉéÃ´¶âÇ¼ÉÕ¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢¿½ÀÁÅÚÃÏ¤Î½êÍ¸¢¤ÎÁ´Éô¤Þ¤¿¤Ï°ìÉô¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¼Ô¤Ï¡¢¤½¤Î¼èÆÀ¤ÎÆü¤«¤é60Æü°ÊÆâ¤Ë¸Â¤ê´É³íË¡Ì³¶ÉÄ¹¤Ë¿½¤·½Ð¤Æ¡¢¾µÇ§¿½ÀÁ¼Ô¤ÎÃÏ°Ì¤ò¾µ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡Êµ¬Âè12¾òÂè1¹à¡Ë¡£¾µ·Ñ¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¡¢ÁêÂ³Åù¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿Êñ³ç¾µ·Ñ¡¢ÇäÇãÅù¤ò¸¶°ø¤È¤·¤¿ÆÃÄê¾µ·Ñ¤Î¤¤¤º¤ì¤Ç¤âÃÏ°Ì¤Î¾µ·Ñ¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¾µ·Ñ¤ÎÊýË¡¤Ï¡¢½êÄê¤ÎÆÏ½Ð½ñ¤ÈÅºÉÕ½ñÎà¡ÊËÜÀ©ÅÙ¤Î¾µ·Ñ¼Ô¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤³¤È¤ò¾Ú¤¹¤ë½ñÌÌ¡Ë¤ò´ü¸ÂÆâ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
