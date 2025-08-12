飼い主さんが他の猫に優しくてヤキモチを焼いた猫ちゃん！ “イキのいいお土産”でワイルドな魅力をアピールする

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【狩り】あぁ…野生の血が…【野良猫】』というすずめさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

これで機嫌なおるかな？

投稿者のすずめさんのバイクの日陰がお気に入りらしい野良猫ちゃん。飼い猫タタルさんのエサを盗み食いしていたことから「ぬすっと」とあだ名をつけています。

30分後、家の中へぬるっと入ってきたぬすっとちゃん。

寒さとケガを心配したこの冬から、すずめさんは家の中にぬすっとちゃんのために食事と寝床を用意しています。今ではすっかり慣れて、堂々とご飯を食べるようになりました。

家に来ていることに気付いたすずめさんが声をかけても逃げません。「ちゅ〜る」の言葉に反応して舌をペロリと出しています。

ちゅ〜るはお薬入り（目の状態が良くなかったので獣医さんに動画を見せて相談済み）。ちゅ〜るを多めにすることで食べてもらっています。

ちゅ〜るを食べ終わるとと出ていくぬすっとちゃん。野良猫として先住猫に気を使っているのかもしれません。

ぬすっとちゃんが出て行った5分後。すずめさん宅の飼い猫のタタルさんが帰って来ました。タイミングぴったりです。

すずめさんと一緒に自分のエサ場へやってきたタタルさん。こちらでちゅ〜るをいただきます。

夜21時。お腹を空かせたぬすっとちゃんがやってきました。ほぼ空のご飯皿を前に無念そうな表情です。

タタルさんはすずめさんのそばでゴロ〜ンと寝そべりながら様子を伺っています。

エサの状態に気付いたすずめさんの「ちょっと待ってよ」の言葉に、「シャー」とお返事するぬすっとちゃん。「ニャー」にはまだ慣れていず、言い間違えているようです。

タタルさんの方を気にしながらも美味しそうに食べています。

しばらくたったところでちゅ〜るタイム。2匹に声をかけるすずめさん。

2匹一緒にいるときには必ずタタルさんが優先。先にお皿を置いたのですが食べません。

ぬすっとちゃんのちゅ〜るも今回は薬無しのもの。好物を美味しく食べるのは大事ですね。

口周りをぺろぺろしたあと、ご飯を食べて出ていくぬすっとちゃんでした。

そのあとすずめさんについて回るタタルさん（上画像1枚目の右にすずめさん、2枚目にタタルさんの姿が）。

ちゅ〜るを置いてもらうと今度は食べています。甘えている＆ヤキモチの気配が伝わってきますね。

そうしてちゅ〜るを食べるとすぐにパトロールに出ていくタタルさんです。

23時。タタルさんが何かを咥えて帰宅しました。

※このあと虫が登場します。

久しぶりのお土産はセミでした。ちなみに生け捕りです。

狩りの成果を見せにきたタタルさんに、「すごいのとったねえ」「これとっとったん？（これとっていたの？）」「ええのとってたぁ」と声を掛けて褒めるすずめさん。タタルさんの表情は心なしか満足気です。

隙をみて逃げ出そうとしたセミをビシッと捕まえるなど、野性味あるところも披露。

セミが近付いてくるのですずめさんが後ずさりし、カメラのアングルが変わりました。このあと、タタルさんはカメラで追えないスピードでセミを追いかけ回したそうです。

心を開いてきた野良猫ちゃんと、それにヤキモチを焼く飼い猫ちゃん。両者がうまく行くといいなぁという気持ちになる動画です。微妙な三角関係の詳細に興味を持たれた方はどうぞご視聴ください。

視聴者のコメント