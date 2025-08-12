Speedoの水着で夏を快適＆おしゃれに♡UV＆体型カバーも叶う！

夏の装いに悩む季節、機能性もデザインも妥協したくないあなたへ。Speedoから登場した今季のレディースアイテムは、環境に配慮した素材「Sensitive Reco」使用で、肌にも地球にも優しいラインナップ。水着としてだけでなく、街中やリゾート、子育てシーンにも対応する着回し力の高さが魅力です。UVケアや体型カバー機能付きで、忙しい女性たちを心強くサポートしてくれる注目アイテムをご紹介します♡

体型カバーもおしゃれも叶う3セット水着

価格：26,400円

Speedoの「リブ3セット」は、トップス・ボトムス・インナーがセットになった、着回し自在なスイムウェア。

環境配慮素材「Sensitive rib Reco」を使用し、肌あたりもやわらか。

UVケア機能付きなので、夏の強い日差しからも安心。カシュクール風トップスは気になる二の腕やウエストラインをふんわりカバーしてくれ、体型が気になる方にも嬉しい設計です。

PEACH JOHN新作にNiki登場♡秋のランジェリーが美しすぎる！

普段使いOK！万能ロングスリーブ水着

価格：25,300円

「ロングスリーブセパレーツ」は、1枚でコーデが完成するおしゃれな長袖タイプのセパレーツ水着。着脱が簡単な設計で、子育て中のママにもぴったり。

カップ付きトップスとフレアキュロットのセットで、体型カバー＆動きやすさも抜群。普段着としても使えるデザインで、海やプールはもちろん、街中でのカジュアルスタイルにも◎。

ステイフィットエコオールインワン

価格：19,800円

水着としての着用はもちろん、リゾート地でのリラックスウェアとしても使用できます。

1枚あると便利！着回し力抜群のUVシャツ

価格：18,700円

Speedoの「ユーブイシャツ」は、羽織る・巻く・留めるなど、アレンジ自在のUV対策アイテム。コンパクトにたためるので、旅行やリゾートでも大活躍。

ひんやりする場所での冷房対策としても重宝し、水着の上はもちろん、タンクトップやTシャツに合わせてもおしゃれ。季節の変わり目にも長く使えるアイテムです。

この夏はSpeedoで自分らしく♡

おしゃれも快適さも妥協しない、そんな大人の女性たちにぴったりのSpeedoの最新アイテムたち。

環境への配慮と機能性、そして美しさを兼ね備えたデザインで、どんなシーンでも自信をもって過ごせそう。

水着としてはもちろん、普段のスタイルにも取り入れやすい優秀ラインナップは、まさにこの夏の相棒にふさわしい存在です。お気に入りの一着を見つけて、あなたらしい夏時間を楽しんでくださいね♡