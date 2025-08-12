³ÑÅÄ²Æ¼Â¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥Î»¡ÖÂç¶»¶Ú¤È¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤¬Âþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×
¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¡¦½ÀÆ»½÷»Ò48¥¥íµé¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼ÂÁª¼ê¡Ê33¡Ë¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¥Ç¥³¥ë¥Æ¤¬¤¢¤é¤ï¤Ç¡¢¾åÈ¾¿È¤«¤é¤ÏÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Âç¶»¶Ú¤ä¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡Ö½÷Í¥¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿³ÑÅÄ²Æ¼Â¤µ¤ó
8·î7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ö¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¡§The¡¡World¡¡of¡¡John¡¡Wick¡Ê22Æü¸ø³«¡Ë¡×¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡£¼ç±é¤Î½÷Í¥¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¤µ¤ó¡¢¥ì¥ó¡¦¥ï¥¤¥º¥Þ¥ó´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÌ¥ÎÏ¤·¤¿¡£
³ÑÅÄÁª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ÖSAILFOR¡×¤Ï¡Ö²Ú¤ä¤«¤ÊÀÖ¤¤¥É¥ì¥¹¤Ç²ñ¾ì¤òºÌ¤ê¡¢±Ç²è¤È³ÑÅÄ¼«¿È¤ÎÂ¸ºß¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¸«¤È¤ì¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤è¤¯ÃÃ¤¨¤é¤ì¤Æ¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÂç¶»¶Ú¡¢¾åÏÓÆóÆ¬¶Ú¤ÎÄ¥¤ê¤¬¤ä¤Ï¤êÂþ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤¬±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö°ì½Ö¡¢Ã¯¤¬³ÑÅÄ¤µ¤ó¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£