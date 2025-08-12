サッカー日本代表のMF田中碧（26＝リーズ）が11日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・47）にゲスト出演。美容男子として影響を受けたタレントを明かした。

お笑いトリオ「3時のヒロイン」の福田麻貴とともにゲストで登場すると、MCを務める女優でタレントのMEGUMIは「どうされたんですか？」と驚きの表情。

「なんでこういうのに出たり…しかもいま日本代表で忙しい時期じゃないですか」と聞かれ、田中は「シーズンオフで日本にいるので。なかなかバラエティー出ることないんですけど、ちょっとこの機会だから」と話した。

これに福田が「ちらっと聞いたんですけど、田中さん側からこの番組に出たいと。番組からオファーしたとかじゃなくて」と暴露し、田中は「そうなんです。僕、MEGUMIさんの本を読ませてもらってから美容にハマるというか、ちゃんとやり出して。（MEGUMIと）全く同じことやってます」とMEGUMIの美容本に影響を受けたことを告白。

MEGUMIは「でもキレイですねやっぱり。お肌も。うれしいです〜」と喜び、田中は「（美容に）そんなに興味はなかったんですけど、読んでからへえーってなって。スキンケアから化粧水、パックから何から何まで（参考にしている）」と明かした。