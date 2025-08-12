【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は１１日、米アラスカ州で１５日に予定するロシアのプーチン大統領との会談で、ロシアが制圧したウクライナ領の一部をウクライナに返還するよう求める考えを示した。

停戦には「領土の交換」が不可欠だとの認識を改めて示し、ウクライナ側にも譲歩を求める姿勢を鮮明にした。

ホワイトハウスで記者団に述べた。トランプ氏は「プーチン氏に『戦争を終わらせなければならない』と伝える」と強調した。米露首脳会談は、ロシアのウクライナ侵略が始まった２０２２年２月以降初めて。

トランプ氏は、プーチン氏との会談で露側の「感触を探る」と説明し、「最初の２分間でディール（取引）が可能かどうかわかるだろう」と語った。ウクライナが「海の大半を奪われた」と指摘し、「ウクライナのために一部を取り戻そうとしている」と明らかにした。

トランプ氏は、停戦にはロシアとウクライナの双方が領土面で歩み寄る必要性があると主張している。ロシアは「完全な停戦」に応じる条件として、ウクライナ東部ドネツク州などからの同国軍の撤退を求めていると報じられている。

ただ、ウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は領土割譲には応じないことを明確にしており、トランプ氏は「少し不快だ」と不満をもらした。

１５日の会談には、ゼレンスキー氏が招かれる可能性も取り沙汰されたが、トランプ氏は「彼はこの３年半、多くの会談を行ってきたが何も起きなかった」と語って、否定した。ゼレンスキー氏や欧州の首脳には、プーチン氏との会談後に電話で内容を報告するという。

トランプ氏は、次はプーチン、ゼレンスキー両氏による会談が行われるべきだとの考えを示し、「彼らが必要とするなら私もそこにいるだろう」と語った。