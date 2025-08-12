◇プロ野球セ・リーグ 中日2-0巨人（11日、東京ドーム）

5回ウラに2アウトながら2、3塁のチャンスを演出した巨人は、ピッチャー戸郷翔征投手の打席で代打の荒巻悠選手を送りました。5回2失点という成績で敗戦投手となった先発の戸郷投手ですが、この交代のタイミングについて杉内俊哉投手チーフコーチは、2点目の失点が大きく影響したと語りました。

「はじめの1点はカウント負けして打たれているんですが、その次の1点。山本ヤスにすーっと真ん中に投げたように僕は見えた」

くだんの打席は0-1で迎えた5回の先頭打者、中日・山本泰寛選手への初球でした。142キロのまっすぐが真ん中高めに甘く入っていきます。それを山本選手は見逃さず、左中間にボールを押し込みました。

「たとえ打ってこないと思って投げたとしても、もう少し、気持ちの入ったボールを投げておけば、万が一、振ったときに空振りとかファウル取れる可能性がありますからね。ちょっと僕には置きに行ったように見えたですね。あの1点取られたことによって、打順が回ってきたら交代だよねって、やっぱりなってしまいますからね、どうしても」と肩を落とした杉内コーチ。戸郷投手のボール自体はよくなっているとしつつも、「1点、2点を取られた時にガタッと落ちるときが早すぎるなぁと感じる」と語りました。