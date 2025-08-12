【Woochi the Wayfarer】 発売日・価格：未定

「Woochi the Wayfarer」

ネクソンは、プレイステーション 5/Xbox Series X|S/PC用アクションアドベンチャー「Woochi the Wayfarer」を8月12日に発表した。発売日および価格は未定。

「Woochi the Wayfarer」は韓国に実在したとされる人物チョン・ウチ（Jeon Woochi）を主人公にしたアクションアドベンチャーゲーム。韓国の古典文学「チョン・ウチ伝」を原案とし、朝鮮王朝時代を舞台に繰り広げられる架空の冒険を描いた作品となる予定で、Unreal Engine 5による鮮やかなグラフィックスで朝鮮王朝時代が描き出される。

NEXON Gamesが開発するタイトルとなっており、新作のAAAシングルプレイゲームになる予定。グローバルでのリリースが行なわれる形で、発売日や価格といった詳細については後日公開される。

【Woochi the Wayfarer | Teaser Trailer】