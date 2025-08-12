◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦 山梨学院６―２聖光学院（１２日・甲子園）

山梨学院の二刀流２年生・菰田陽生（はるき）が、公式戦初先発で６回まで聖光学院をノーヒットノーランに抑える好投を見せた。

１９４センチの身長から投じる力強い直球とスライダーがさえ、聖光学院打線を圧倒。６回までは、１四球と味方の２失策による走者しか出さなかった。

７回表に先頭の４番・竹内啓汰中堅手（３年）に初安打を許すと１死三塁のピンチを招き、６番・鈴木来夢右翼手（３年）のタイムリーで失点。マウンドを檜垣瑠輝斗投手（２年）に譲った。

「１失点して、まだまだ課題はあるのですが、ここまで投げられたのは、ひとつの成長だと思います」と菰田。練習試合でもほとんど先発経験はなく、５回より長く投げるのも初めてという状況での快投だった。

吉田洸二監督（５６）は「公式戦初先発で、よく投げた。春よりスタミナがつき、先発できるようになったというところが成長」と評価した。

降板後は一塁の守備に入った菰田。７番打者としては３打数無安打１四球に終わり「次の試合で、もう１回チャンスがある。打てるように頑張ります」と話した。