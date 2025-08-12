◆米大リーグ カージナルス―ロッキーズ（１１日・米ミズーリ州セントルイス＝ブッシュスタジアム）

元巨人のカージナルスのマイルズ・マイコラス投手が１１日（日本時間１２日）、本拠のロッキーズ戦に先発。メジャー最低勝率の相手打線を６回１死までノーヒットに抑えていたが、７回に３安打を集中されて逆転され、７勝目はならなかった。

６回１死まで三ゴロ失策と四球の２走者を出しただけで、合計９本の内野ゴロを打たせる投球が続いていた。フリーマンに初安打された後も２本の凡フライできってとり、６回まで６７球と完投、完封も狙えるペースと思われた。

ところが、１死二、三塁という絶好の追加点のチャンスを味方が逃した直後の７回に２連続安打され内野ゴロで同点。ドイルに勝ち越し打を許して最下位相手に粘投も、無念の降板となった。今季のマイコラスは６勝９敗、防御率４・９７と内容が今ひとつで２年連続２桁勝利は難しい状況。

マイコラスは先週のロサンゼルス遠征の際に、今オフにＦＡになることを日本人記者団に聞かれ、かつてプレーした巨人の話題に触れ、「日本に戻りたいね」と来季以降のＮＰＢ復帰を熱望するコメントを残している。

なお、ヌートバーは「１番・右翼」で先発出場も３打数ノーヒットで６回の守備からベンチに退いた。