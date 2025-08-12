◆米大リーグ ジャイアンツ―パドレス（１１日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

パドレス・ダルビッシュ有投手（３８）が１１日（日本時間１２日）、敵地・ジャイアンツ戦に先発し、初回は３者凡退と上々の立ち上がりを見せた。

相手エース・ウェブとの投げ合いで０―０の初回。１番・ラモスを二ゴロに打ち取ると、２番・ディバースは９４・１マイル（約１５１・４キロ）直球で中飛。３番・アダメズは初球の９２・７マイル（約１４９・２キロ）シンカーで右飛に仕留めた。右翼・タティスが最後は一塁側ファウルゾーンの観客席に飛び込みそうになりながらも好捕した。

７月３０日（同３１日）の本拠地・メッツ戦では７回２安打無失点の快投で３０７日ぶりの白星となる今季初勝利を挙げ、日米通算では黒田博樹（ドジャース、ヤンキース）を超えて歴代最多の２０４勝目（ＮＰＢ９３勝＋ＭＬＢ１１１勝）。開幕前から右肘炎症などのため負傷者リスト（ＩＬ）入りし、７月のメジャー復帰後も４試合白星がなかったが、腕の位置をサイド気味に下げる新フォームで復調し「もちろんうれしいですけど、黒田さんとか野茂さんのような投手ではまだない。数字がどうとかじゃなくて、本質的に近づけるように」と話していた。

今月５日（同６日）の敵地・Ｄバックス戦では４回３安打３失点と波に乗り切れていないが、ナ・リーグ西地区で首位ドジャースと優勝争いを繰り広げる２位のパドレスにとって、８月はド軍との直接対決が６試合組まれており、背番号１１の投球が命運を左右する可能性もある。今季はこの日まで６試合に登板し、１勝３敗、防御率６・５１。まずは今季２勝、日米通算２０５勝目を狙う。