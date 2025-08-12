踊っても崩れないルーズシルエット――【フブ】ストリートTシャツがカーリーロゴとワイド寸法で個性も快適性も両取り、デイリーからイベントまで活躍する、Amazonで販売中！
背面ロゴで視線をさらう主役級の一枚――【フブ】半袖Tシャツが厚手コットン×ルーズフィットで通気性も動きやすさも確保し、夏のストリートを格上げする、Amazonで販売中！
FUBUのカーリーデザインロゴ半袖Tシャツが登場。左胸の控え目なワンポイントとバックに大きく配置されたロゴが、存在感を引き立てながらも絶妙なバランスを実現。ヒップホップやストリートスタイル、ダンスシーンにもピッタリのデザインで、FUBUらしい個性のある一着。
厚手で耐久性の高いコットン100％を採用し、洗濯機対応でケアも簡単だ。Mで身幅60cm・肩幅58cmなどワイド設計のルーズフィットが通気性と可動域を確保し、汗ばむ夏の街歩きやデイリーシーン、室内作業、旅行やイベントまで終日快適に着用できる一枚だ。
左胸の控えめなワンポイントと背面に大きく配したカーリーデザインロゴが共存し、シンプルなのに存在感が際立つ。ゆったりしたオーバーサイズがストリート感を演出し、ダンスやイベントにも映える。ジョガーやワイドデニム、古着ミックス、ヴィンテージ小物にも好相性だ。
サイズはM〜XXLまで展開し、身幅60〜69cm・肩幅58〜64cm・着丈70〜79cm・袖丈21〜24cmと余裕のある数値。体型や性別を問わず流行のオーバーサイズを楽しめ、ジョガーパンツやワイドデニム、キャップやスニーカー合わせでストリート感が一気に増す。
ヒップホップやアメカジ、ダンスイベントまで幅広いシーンで活躍し、大胆なロゴと動きやすいシルエットが存在感を発揮する。タイムレスなロゴデザインはストリートコーデはもちろん、デイリーや古着ミックス、ヴィンテージ小物とも馴染み、主力として長く使える。
