ペンや消しゴムをペンケースから取り出す。そんな当たり前の動作を省いてしまったペンケースが登場しました。

日本文具大賞を受賞した「dritto Pen roll L」。これ、ただのペンケースじゃないんです。

2秒で変身する不思議な構造

このペンケースの最大の特徴は、ロールを開いてマチを広げるだけで、瞬時にペントレイに早変わりすること。紐を解いたり、ファスナーを開けたりする手間もなく、ホックを外すだけでOK。

トレイ状態にすれば、使いたいペンがすぐに見つかるし、作業中も定位置に戻せるから机の上がスッキリ。まるでカフェのテーブルに、自分だけの小さな書斎が出現したような感覚です。

強制的に整理整頓ができてしまう

イタリアのバタラッシー・カルロ社製プエブロレザーを使用していて、触り心地も見た目も高級感たっぷり。使い込むほどに艶が増していくので、長く愛用できそうです。

収納力も抜群で、太めのペンなら6〜8本、細めなら10〜12本程度入ります。シャープペンの芯や付箋を挟める隠しポケットもあるので、これ一つで仕事道具が完結。

造りはシンプルですが、どんなに机を散らかしがちな人でも強制的に整理整頓ができてしまうツール、と思えば、なかなか秀逸なアイテムだと思いませんか？

あと、作業を終えて移動する際も「一瞬で片付けられる」のも大きなポイントですね。

この、ありそうでなかったペンケース、期間限定で販売中なので、気になった方はお早めに下記のページから詳細をご確認ください。

