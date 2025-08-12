瀬戸朝香、15歳長男＆11歳長女とのレアな親子3ショットに反響「娘ちゃん背が高い」「皆んな長身でカッコいい」 夫は井ノ原快彦
20th Century・井ノ原快彦（49）の妻で俳優の瀬戸朝香（48）が12日、自身のインスタグラムを更新。夏季休暇のため留学先のイギリスから一時帰国中の長男（15）＆長女（11）とのレアな親子3ショットを公開した。
【写真】「皆んな長身でカッコいい」長男＆長女との親子3ショット披露の瀬戸朝香
瀬戸は、昨年11月の投稿で長男・長女がそろってイギリス留学中であることを告白。「一年に何回かお休みで帰国するのでその時は目一杯遊んで お休みが終わると再び送り出すって感じかな」と子どもたちとの生活について明かしていた。
7月7日には子どもたちの帰国を伝え、以降の投稿では息子と夜カフェを楽しんだり、子どもたちと一緒にカラオケに出かけたりと、わが子との夏の思い出を写真とともに紹介してきた。
この日の投稿では「夏休み 帰国した子供達との時間…一緒にいる期間は目一杯楽しむ！今、一番大切なことなのであーる」とつづり、沖縄・久米島旅行を満喫する開放的な写真の数々をアップした。
夕日をバックにした親子3ショットについては「やばっ！娘にも身長抜かれるかな」とコメント。身長169センチの瀬戸と並ぶ長女の頭頂部は、瀬戸の目元あたりまで迫っている。なお、長男にはすでに背を追い越されていることが写真から見て取れた。
この投稿に対し、ファンからは「素敵な親子写真ありがとう 娘ちゃん背が高いですね。朝香ちゃんも高いから似たのかなぁ〜」「ほんとだ！皆んな長身でカッコいい 親子時間、目一杯楽しんで下さいね」「素敵な親子写真ですねー」「朝香さんの笑顔がほんと自然 嬉しくてたまらない感じ」など、さまざまな声が寄せられている。
