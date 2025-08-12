11日、きのこの山・たけのこの里のイベントが都内で行われ、お笑い芸人の山里亮太（48）と俳優の森崎ウィン（34）が登壇した。

【映像】カズレーザーの話題に触れる山里亮太

今回、山里がきのこ派、森崎がたけのこ派のアンバサダーを務めており、AIを使ってどっち派かを判定するという斬新な試みが行われた。

今年で発売50周年を迎える「きのこの山」だが、世界20カ国を対象にきのこ派・たけのこ派の調査を実施したところ、14カ国できのこ派の回答が多数となった一方、日本では46の都道府県でたけのこ派の回答が多数となり、海外とは対照的な結果が明らかになった。

イベント中、先日結婚を発表したカズレーザーに、山里は次のようにエールを送った。

山里「本当におめでたいです。カズレーザーは全くそういう香りをしていなかったので、ビックリしました。本当に素敵な家庭を築いていただきたいなと思います。二階堂さんもすごくしっかりしている方だったので、それだったら大丈夫。うちも奥さん（蒼井優）もしっかりしているので、ちゃんと付いていくことができれば大丈夫だと思います。すみません、女優と結婚した芸人の代表みたいな感じになりまして」

（『ABEMA Morning』より）