　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.24　7.39　6.67　6.84
1MO　9.15　7.64　7.44　7.05
3MO　9.65　7.50　8.24　7.30
6MO　9.66　7.43　8.62　7.47
9MO　9.68　7.43　8.85　7.65
1YR　9.72　7.47　9.03　7.80

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　6.91　8.11　7.65
1MO　7.94　8.48　7.90
3MO　8.93　8.81　8.00
6MO　9.35　9.07　8.04
9MO　9.60　9.30　8.08
1YR　9.80　9.49　8.13
東京時間10:08現在　参考値

　ドル円の一週間ものは８．２４％で推移し、最近の低水準を維持。夏季休暇シーズンが続いていることもあり、目立った動きは見られない。

