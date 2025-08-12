通貨オプション ボラティリティー ドル円一週間ものは小動き
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.24 7.39 6.67 6.84
1MO 9.15 7.64 7.44 7.05
3MO 9.65 7.50 8.24 7.30
6MO 9.66 7.43 8.62 7.47
9MO 9.68 7.43 8.85 7.65
1YR 9.72 7.47 9.03 7.80
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 6.91 8.11 7.65
1MO 7.94 8.48 7.90
3MO 8.93 8.81 8.00
6MO 9.35 9.07 8.04
9MO 9.60 9.30 8.08
1YR 9.80 9.49 8.13
東京時間10:08現在 参考値
ドル円の一週間ものは８．２４％で推移し、最近の低水準を維持。夏季休暇シーズンが続いていることもあり、目立った動きは見られない。
MINKABU PRESS
