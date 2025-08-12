薄すぎんか？ 知らぬ間に始まっていたカセットボンベのスリム化勝負
ミリレベルの戦いが起こっていた。
ある日はお鍋をグツグツ、またある日は焼き肉をジュージュー。テーブル囲んでみんなが楽しめる、カセットコンロは食卓の主役とも言える存在。
我が家ではもう20年くらい前のビンテージモデルを使っているので、そろそろ買い替えようかな？ なんて思っていたのですが、最近のカセットコンロってすごいんですね！
僕のまったく知らない間に、めちゃくちゃ薄くなってんの！
74mm、驚異的な薄さの新モデル
五徳の高さはわずか74mm。こちらイワタニの「カセットフー “スリム”（CB-SL-1）」といいます。
僕が知っているカセットコンロより半分くらいの薄さになっていて、本当に同じプロダクトなのか？ 不安になりました…。
でも、薄くすることに意味はあるの？
…と、最初ちょっとハテナだったのですが、高さがスリムになることで、座ったままでも鍋の中の料理が見やすく、取り分けもしやすいんだとか。なるほどなぁ。
ちなみに前モデル（カセットフー “達人スリムV”）も高さは同じ74mmなのですが、この新モデル（CB-SL-1）は幅が7mm削られているので、さらにコンパクト化が進んでいます。
ここまで小さいと防災への備えにも良いかもなぁ。
よし、横から見てみましょう
74mmとか数値だけではちょっとイメージしにくいと思うので、横からもどうぞ。ちなみに、iPhone 16 Pro Maxの横幅（77.6mm）より、コンロの方が薄いのです。
さすがにこんなんカセットコンロ界最薄でしょう…。
なんて思ってたら、さらに上（64mm）が居ました。
メーカーはやはりイワタニです。イワタニは何と戦っているのか…。いや、すごいですけど！
