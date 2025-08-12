元自衛官のお笑い芸人やす子（26）が12日までにX（旧ツイッター）を更新。大雨への注意や対策を呼び掛けた。

やす子は11日昼ごろの更新で「山口、九州、雨大丈夫ですか？ 地元の山口県宇部市も冠水してるところがあります‥」と書き出した。

そして「いつでも避難できるように モバイルバッテリーの充電確認 いつも飲んでるお薬は手荷物に入れとくといいかもですね」とアドバイス。さらに「気になって川や海を観に行かないでくださいね。死にますからね」と続けた。

この投稿に対し「ご心配頂きありがとう御座います」「ストレートで伝わりやすくてグー」「注意喚起ありがとうございます」「やす子ちゃんいつも優しいお心遣いと有益な情報をありがとうございます」「死にますからねって直球だけど、伝わると思うので、とても良い言葉のチョイスですね‥」「心配してくれてありがとうございます!!」「ほんと やす子さんは 気がつくし 優しいなどとさまざまな反響の声が寄せられている」などとさまざまな反響の声が寄せられている。

やす子は先月30日、ロシア・カムチャツカ半島付近を震源とする地震や津波が発生した際も、元自衛官の知識をいかし「津波 危ない 逃げて！」と呼びかけたり、津波注意報と刑法の違いを端的に記すなどしていた。