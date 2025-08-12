「かつみ・さゆり」さゆり、別人級イメチェンにファン騒然 本人も「鏡の前でフリーズしちゃった」
【モデルプレス＝2025/08/12】お笑いコンビ「かつみ◆さゆり」（◆はハートマーク）のさゆりが、12日までに自身のInstagramを更新。大胆にイメージチェンジした姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】かつみ・さゆり「レベチ」激変姿で印象ガラリ
さゆりは「さゆりの変身企画第10弾です〜 だ だ 誰〜」と企業PRキャラクターとしての変身企画の最新版を報告。「10弾目はもはや本人も鏡の前でフリーズしちゃったの巻〜」「毎回見た事ないさゆりに初めましてしてるのですが 今回はレベチ〜」と自身も驚くほどの変身ぶりを明かし、オールバックヘアのクールなスタイリングで撮影されたモノクロ写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「一瞬誰かと思った」「ギャップにやられた」「まるで別人」「かっこよすぎ」「変身レベルが凄い」「毎回驚かされます」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
