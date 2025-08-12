穴場情報満載！ 10回以上取材したグルメライターがこっそり伝授…関西万博『無料』攻略法Vol.2

マグロの解体ショー＆試食、 徳島行きが500円！？…ご好評につき「第二弾」！

閉幕まで折り返しを迎えた大阪・関西万博。会場に通った人だけが知っているとっておきのお得情報を、取材で10回以上足を運んでいるグルメライター・猫田しげるさんがご紹介します。

-----------

後半戦は《日本がアツい》！

「もらえるパビリオン」「無料試食」といった万博お得情報、知りたいですよね。後半戦にもなるとネットでも情報が掲載されていますが、だんだん「それ知ってる」というネタばっかりに……。

そこで、万博に10回以上足を運んでいる猫田が、実際に体験したり、“中の人”からこっそり聞いた情報を惜しみなく放出します。

第一弾の記事では【ペルー館】の羽振りの良さに全世界が舌を巻いていましたが、折り返し地点を過ぎると、どんどん日本勢が追い上げて開催国ならではの存在感を主張してきたな〜というのが所感です。

【ORA外食パビリオン】『宴〜UTAGE〜』に行けば何かはある

まずは大阪外食産業協会が手がける『宴〜UTAGE〜』。１階は大阪の飲食店などによるフードコートとなっていますが、２階は体験や展示を中心としたスペースに。ここの「大阪木津市場」が運営する『オオサカ Kizuなイチバ』というブースが凄い。週替わりで三陸・いわきや能登など震災復興に取り組む全国の生産者がやってきて、ライブキッチンショーのような試食イベントを行っています。

ある日は、岩手県陸前高田市の「三陸九条ねぎ生産者協議会」の九条ねぎを使ったメニューの試食。九条ねぎと一緒に豚肉、鶏肉、牛肉を食べ比べるという豪華な内容でした。概ね１回30分で20〜25人が参加、１日10〜18回開催とキャパも大きく、予約不要でそれほど並ばずに参加できるのがありがたい！

ちなみに「大阪木津市場」とは大阪ミナミにある地方卸売市場で、うどんの「グルメ杵屋」が開設しているというから驚きです。毎週、さまざまな食材の試食会を開いているので、HPでスケジュールをチェックしてみましょう。

西ゲート近くの【EXPO アリーナ】はタダで旅行気分

西ゲート付近の【EXPO アリーナ】や【EXPOメッセ】もアツいです。「大阪ウィーク」として連日、総数400ものプログラムが開催されていますが、他の県によるPRイベントも盛り上がっています。

直近では、８月22〜23日に高知県の「WORLD YOSAKOI DAY」があります。よさこいを見たり踊ったり、土佐和紙を使ったワークショップに参加したり。土佐酒の試飲や高知の物産品の試食販売もあります。

高知名物「街路市」を再現したブースで34市町村のご当地の味を買ったり試食したりできるので、これはエキサイティングですね！

関西パビリオン隣接の【多目的エリア】もお得がいっぱい

関西各府県が期間ごとに物産品販売や伝統芸能披露を行う関西パビリオン隣の【多目的エリア】。「それどこにあるの？」と全く知らないような小さな町などが出展していて、まるで各地を旅行しているような気分になれます。あと、かなりの確率で地酒の試飲ができるのもポイント（笑）。

例えば、８月19日〜８月25日は鳥取県の「とっとりフェス〜お祭り縁日〜」で、19日はオープニングセレモニーとして梨と白バラアイスの振る舞い（先着50名）があります！ それ以外にも、特産品の試食販売、地酒の試飲販売があるのでまずは寄ってみてください。

【関西パビリオン】ついでに言うと、パビリオン内の各県ブースでもノベルティ類がもらえることもあります。驚くのが徳島県で、「関西発・徳島行きの高速バスやフェリーが片道500円になる」という太っ腹すぎるクーポンを常時配布しています。500円引きではなく500円になるんです。用事もないけど行ったろかな……ってなりますよね。

万博のプロ曰く「【大阪ヘルスケアパビリオン】しか勝たん」

通期パスを持って「全パビリオン制覇した」という万博のプロに言わせると、「大阪ヘルスケアパビリオンしか勝たん！」だそうです（個人差があります）。予約が必要ですが「リボーン体験」に参加した人にはコスメ、ヘアケア、サプリなどの試供品がもらえます。

シャンプーだったり、ビフィズス菌サプリだったり、マウスウォッシュだったり……とその時によって変わりますが、結構豪華な内容です。

◇マグロの寿司を振る舞い！？

そして９月６日にはなんと、ヘルスケアパビリオン前で「マグロ解体ショー＆マグロ寿司の試食会」が行われるというからぶっ飛びです。手がけるのは大阪市中央卸売市場「ざこばの朝市」実行委員会。木津市場同様、大阪中央卸売市場も大阪の代表的な市場の一つで、「ざこばの朝市」は一般客向けに年４回ほど開かれている朝市です。

イベントは11時と14時の２回で、午前午後合わせて300人分のマグロが用意されているそうです。この日はヘルスケアパビリオン前のリボーンステージに張り込んでおくと良いでしょう。

食べてみたい！ グリコの「お米キャラメル」

小山薫堂プロデュースのシグネチャーパビリオン【EARTH MART】も予約不要ですが、こちらは入館者に江崎グリコの「ライスキャラメル」が配られます。牛乳由来の素材は一切使わず、米（米粉）を原料として作った次世代のキャラメル。配布は１粒だけですが、食べてみたいですよね！

試食と試飲が多い『おこしやす 京の小路』

猫田が好きなのが【リングサイドマーケットプレイス西１階】の『おこしやす 京の小路』です。京都物産出品協会が運営する、京都の食や伝統工芸品を扱うショップですが、あんまり混んでいません（笑）。ここではおかきやわらび餅、豆菓子などを試食販売しており、「食べてってね〜」と景気よく味見をさせてくれます。

地酒も「アレもコレも飲んでみて」と振る舞ってくれるので、おかきをアテについ立ち飲み状態になってしまいますが、あくまでも試食・試飲ですので、購入検討のために食べたり飲んだりしましょう。

ちなみにこの館、入り口で販売している京料理店の弁当や惣菜がめちゃリーズナブル。それも前の記事を参考に。

【ペルー館】だけじゃない…海外勢も負けてはいません！

と、日本の自治体や企業によるPR合戦をご紹介してきましたが、海外勢もやはり負けてはいません。前記事でも書いた、ペルー、ブラジル、テックワールド、EUなどに加え、新たなパビリオンやブースの無料サービスも注目されています。

◇ルーレットで何かが当たる！ 国際機関館【ASEAN】

【ASEANパビリオン】では、スタンプラリーでルーレットに挑戦でき、キーホルダーやピンバッジ、クリアファイルなどがもらえるサービスを実施。そういえばASEANって何だっけ、という方も多いと思いますが、「東南アジア諸国連合」の略で10ヵ国が加盟しており、展示ではVRで各国の風景をダイナミックに体感できるそう。万博って社会で習ったことを思い出す良い機会になりますね。

◇【コモンズ館】は相変わらずゲリラ的な試飲・試食

猫田の好きな【コモンズ館】ですが、コーヒーやチョコレートの試飲・試食を「スタッフの気分次第」で行っている点はブレていません。ただ、初期に比べると、他の国がやっているのに倣ったのか「ウチもやろう」と試飲や試食サービスを始める国が増えているようです。コモンズBのフィジーのブースではラム酒の試飲など、酒を出す国まで現れました。あ、もちろんこれも「スタッフの気分次第」です。

◇【オーストリア館】で「オリジナル獺祭」が飲める！？

お酒の話題で言うと、面白いのが【オーストリアパビリオン】。かの「ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団」のメンバーと、「日本センチュリー交響楽団」が演奏した音楽を聴かせて発酵させた「獺祭」を発売し、不定期に試飲イベントを行っているんです。

聴かせた曲は、ヨハン・シュトラウス２世の「入り江のワルツ」。獺祭は「純米大吟醸 磨き二割三分」とかなり磨いた純米吟醸。演奏の振動がタンク内の酵母に影響を与え、なめらかな酒質になるのだそう。これは飲んでみたいですねえ。

最後に、地味ですが【中国パビリオン】でもらえる音声ガイドQR付きのしおりがなかなか可愛いのでご紹介。パンダと竹のイラストが描かれており、返還されてしまった和歌山のパンダに想いを馳せました。

リマインドですが、第一弾でご紹介した【オーストラリア館】のステーキやラムの試食は、８月20日・21日、９月10日・11日ですのでお忘れなく！ あと大体、『ナショナルデー・スペシャルデー』に行けばその国のノベルティグッズがもらえるので、興味のある国を狙って行くのもオススメですよ。

※価格はすべて税込みです。記事内の情報は、取材時（８月上旬）のものです。

取材・文・写真：猫田しげる