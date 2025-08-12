ミセス大森元貴、朝ドラ「あんぱん」出演を報告 原菜乃華との歌唱振り返る
【モデルプレス＝2025/08/12】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架が11日、ラジオ番組「SCHOOL OF LOCK！」の番組内コーナー、Mrs. GREEN APPLEの「ミセスLOCKS！」（TOKYO FM／よる11時8分〜）に出演。大森が連続テレビ小説「あんぱん」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）への出演について語った。
【写真】ミセス大森「付き合ってる疑惑」アイドルと共演
「あんぱん」で、作曲家・いせたくや役を演じている大森。「朝ドラ『あんぱん』に私、ついに登場しまして！」と、4日放送の第91話から初登場となったことを報告した。さらに「今週結構たくや大活躍週ですから」と予告した。
第92話では女優の原菜乃華演じるメイコが、たくやの伴奏で「東京ブギウギ」を歌う場面も。大森は「9日土曜日には「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」も出まして。原さん＝メイコと『東京ブギウギ』を歌って！我々は『ケセラセラ』と『Soranji』を歌わせていただきました」とステージでも歌唱をしたことを振り返った。
この日は、10周年記念ライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」について語る場面も。大森が「FJORD（フィヨルド）」という題名についての初印象を尋ねると、藤澤は「僕は初めて聞いた単語だったから、ミセスのライブとしても新しい響きだなと思いました。おしゃれ〜って思った」と回答。また、若井が「涼し気な名前」だと思ったと口にすると、大森も「涼しげなタイトルになるといいなって思ってつけました」と説明。セットに鉱石や地層を取り入れているのも「ちゃんと歴史を紡いできたからこそ存在しているものっていうので、うちらも歴史があるなと思って」と意味を込めたと語っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】
◆大森元貴、朝ドラ『あんぱん』出演を報告
「あんぱん」で、作曲家・いせたくや役を演じている大森。「朝ドラ『あんぱん』に私、ついに登場しまして！」と、4日放送の第91話から初登場となったことを報告した。さらに「今週結構たくや大活躍週ですから」と予告した。
第92話では女優の原菜乃華演じるメイコが、たくやの伴奏で「東京ブギウギ」を歌う場面も。大森は「9日土曜日には「MUSIC GIFT 2025 〜あなたに贈ろう 希望の歌〜」も出まして。原さん＝メイコと『東京ブギウギ』を歌って！我々は『ケセラセラ』と『Soranji』を歌わせていただきました」とステージでも歌唱をしたことを振り返った。
◆10周年記念ライブ「FJORD」に込めた意味
この日は、10周年記念ライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD」について語る場面も。大森が「FJORD（フィヨルド）」という題名についての初印象を尋ねると、藤澤は「僕は初めて聞いた単語だったから、ミセスのライブとしても新しい響きだなと思いました。おしゃれ〜って思った」と回答。また、若井が「涼し気な名前」だと思ったと口にすると、大森も「涼しげなタイトルになるといいなって思ってつけました」と説明。セットに鉱石や地層を取り入れているのも「ちゃんと歴史を紡いできたからこそ存在しているものっていうので、うちらも歴史があるなと思って」と意味を込めたと語っていた。（modelpress編集部）
情報：TOKYO FM
【Not Sponsored 記事】