ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳ ホールディングス<9147.T>は急反落。前週末８日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について売上高を２兆７０００億円から２兆６０００億円（前期比０．９％増）へ、営業利益を８００億円から７００億円（同４２．６％増）へ下方修正すると発表。これを嫌気した売りが優勢となっている。



米関税政策の不確実性や中東情勢の悪化に伴う国際物流の需要減退に加え、物流コストの高止まりや人件費のコスト上昇などが響く見通し。なお、配当予想は据え置いた。また、傘下の日本通運におけるセカンドキャリア支援に伴う影響額は今回の業績予想に含めていないとし、確定次第改めて知らせるとした。



出所：MINKABU PRESS