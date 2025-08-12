リズム<7769.T>が大幅高となっている。８日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、最終利益を１７億円から２０億円（前期比２．６倍）に上方修正したことが好感されている。



固定資産の売却や子会社清算益の発生が最終利益を押し上げる。なお、売上高３３５億円（同２．６％増）、営業利益１５億５０００万円（同８９．５％増）は従来見通しを据え置いている。



第１四半期（４～６月）決算は、売上高８３億８２００万円（前年同期比２．８％増）、営業利益５億８９００万円（同２．９倍）、純利益１５億１１００万円（同６．２倍）だった。モバイルファンをはじめとする快適品の好調に加え、原価低減による採算向上が大きく進んだことで生活用品事業が黒字転換し、全体を牽引した。



出所：MINKABU PRESS