ラックランド<9612.T>が大幅続伸している。８日の取引終了後に２５年１２月期の連結業績予想について、売上高を４６０億円から４８０億８２００万円（前期比０．９％増）へ、営業利益を１０億円から１７億３７００万円（同７．５倍）へ上方修正したことが好感されている。



特に外食産業や宿泊・小売業でインバウンド需要の本格的な回復を追い風に施設の機能更新や集客力強化を目的としたリニューアル需要が活発化しており、堅調な受注環境のもと、適切な価格での受注獲得に努めたことや販管費の抑制を行った結果、上期業績が計画を上回って着地したことが要因。また下期も引き続き受注環境の堅調が見込まれるとしている。



出所：MINKABU PRESS