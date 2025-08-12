「台風11号」は今どこに？

気象庁によりますと、台風１１号は、

きょう（１２日）午前９時には沖縄の南にあって、

１時間におよそ２５キロの速さで西へ進んでいます。

▼【画像を見る】台風はどこへ？全国各地の16日間天気シミュレーション

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル

中心から半径７５キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風となっています。

また、中心の北東側２８０キロ以内と南西側２２０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。

今後の進路予想は【画像①】の通りです。

今後の進路はどうなる？

台風の中心は、



きょう（１２日）午後９時には石垣島の南南東、

中心の気圧は９８０ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３０メートル、

最大瞬間風速は４５メートル



あす（１３日）午前９時には石垣島の南西

中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル



あさって（１４日）午前９時には華南

中心の気圧は９９８ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートル



台風はこの後、熱帯低気圧に変わり、

１５日午前９時には華南、

中心の気圧は１００２ヘクトパスカル、



が予想されます。

沖縄地方は警報級の大雨も

台風第１１号は、沖縄の南を発達しながら西よりへ進み、１２日夜から１３日にかけて暴風域を伴って強い勢力で、先島諸島に接近する見込みです。



［波の予想］

沖縄地方では、１２日はうねりを伴ってしけとなり、１３日はうねりを伴って大しけとなる所があるでしょう。



１２日に予想される波の高さ

沖縄地方 ５メートル うねりを伴う



１３日に予想される波の高さ

沖縄地方 ６メートル うねりを伴う



［風の予想］

沖縄地方では、１２日は強い風が吹き、１３日は非常に強い風の吹く所があるでしょう。



１２日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 １８メートル （３０メートル）



１３日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

沖縄地方 ２５メートル （３５メートル）



［雨の予想］

沖縄地方では、大気の状態が非常に不安定となり、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。台風の進路等によっては、警報級の大雨となるおそれがあります。



１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄地方 ８０ミリ



その後、１３日６時から１４日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

沖縄地方 ８０ミリ



［防災事項］

沖縄地方では、暴風やうねりを伴った高波に警戒してください。また、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。



当該エリアの今後24時間の天気・降水量・風の予報は【画像②～④】の通りです。

全国各地の天気への影響は？

今後の天気への影響はどうなるのか、【画像⑤～⑬】は全国各地の今後16日間の天気の予想です。

今後の情報に注意してください。

台風11号＝ポードル カタカナの意味は？

台風11号には「ポードル」というカタカナ表記の名前が付いています。



この名前は、日本を含む14か国などの政府間組織「台風委員会」が付けたものです。アジア各国・地域の人々の防災意識を高めることなどを目的に、アジアの人々になじみのある呼び名をつけることになっています。



台風11号の「ポードル」は北朝鮮が名付けたもの、「やなぎ」を意味しているということです。



「ポードル」（北朝鮮）のあとに続く台風には、レンレン（香港）、カジキ（日本）、ノンファ（ラオス）と名前が付く予定となっています。