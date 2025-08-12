¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤â²»³Ú¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¡½¡½¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¡¦ayaki¤¬¸ì¤Ã¤¿³Ð¸ç¡¢°µ´¬¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¼¨¤·¤¿¡È¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¡É¤Î·è°Õ
¡¡4¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¡×¤¬3Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«clubasia¤Ç4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖUP¡õBEYOND¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¡¢¡Ö¤µ¤é¤Ë¹â¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÀè¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤Î·è°Õ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥í¥¢¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡£¡Ê¡Ö¿ä¤·²»¡×¼èºàÈÉ¡Ë
¡¡¥é¥¤¥Ö¤Ï¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤«¤é²ñ¾ì¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¥É¥é¥à¤Îmarina¤¬¹ï¤àÎÏ¶¯¤¤¥Ó¡¼¥È¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Îayaka¤¬ËÂ¤°½ÅÄã²»¡¢¤½¤·¤Æ¥®¥¿¡¼¤Îyu¡½mi¤¬¶õ´Ö¤òÀÚ¤êÎö¤¯±Ô¤¤¥ê¥Õ¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³Ú´ïÂâ¤Ë¤è¤ë°µ´¬¤Î¥½¥í±éÁÕ¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤òºÇÂç¸Â¤Ë¹â¤á¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤Îayaki¤¬ÀÅ¤«¤Ë¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÎ©¤Ä¡£ºÇ¿·¶Ê¡ÖÇò²Æ¡Ê¤¹¤µ¤Ê¤Ä¡Ë¡×¤ÇÈäÏª¤·¤¿¡¢Çò¤ÈÀÄ¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤Ê°áÁõ¡£¤½¤ÎÀ¶Á¿¤Ê½Ð¤ÇÎ©¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Êü¤¿¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤³¤½¤¬¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¤Î¿¿¹üÄº¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¶õ´Ö¤ä²»¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡×¡£ayaki¤Î¸ÀÍÕ¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÏÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¡£´¶¾ð¤òÃ¡¤¤Ä¤±¤ë·ã¤·¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¢ÀÚ¤Ê¤¤Îø¿´¤ò²Î¤¤¾å¤²¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡¢¤½¤·¤Æ°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥½¥ó¥°¡£ÀÅ¤ÈÆ°¤¬ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯¸òºø¤·¤¿¡£ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢ayaki¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤À¡£¿¤Ó¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë²ÎÀ¼¤Ï¡¢³Ú´ïÂâ¤ÎÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤ËÄ´ÏÂ¤·¡¢ÆÈ¼«¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÁÏ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÇÁ´16¶Ê¤ò¶î¤±È´¤±¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¡£¥é¥¤¥Ö¤Î½ªÈ×¡¢ayaki¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¸ì¤ê¤«¤±¤¿¡£¡Öº£Æü¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ï³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿´¤ÎÃæ¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡£°ì¸À°ì¸À¤ò³ú¤ß¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¸ÀÍÕ¤òËÂ¤¤¤À¡£¡Ö¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¤ÏÌÀÆü¤«¤é¤â²»³Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡¡·ëÀ®¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯4Ç¯¡£Ãå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÂ³¤±¤ë¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤ò³Î¿®¤µ¤»¤ë¡¢Ç®¤¤°ìÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£2025Ç¯8·î3Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«clubasia
¸ø±éÌ¾¡§¥é¥¹¥È¥é¥ó¥×¡¡¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡ÖUP¡õBEYOND¡×
1¡¢Kaleidoscope
2¡¢ONELIVE
3¡¢NEW GAME¡Ü
4¡¢¥µ¥¤¥³¡¼¡ª
5¡¢SOMETHING NEW¡ª
6¡¢¥È¥é¥ó¥·¥Æ¥£
7¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸
8¡¢¥ê¥ó¥¯
9¡¢¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
10¡¢Íå¿ËÈ×
11¡¢Antithetic
12¡¢¸¸ÁÛ¥Î¥¤¥º
13¡¢Çò²Æ
14¡¢Ì¤ÍèSparkle
en1¡¢Æ»É¸
en2¡¢LIFE