6万円台のフルサイズ超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」 207gの軽量設計 最短撮影距離は12cm
株式会社ケンコー・トキナーは、6万円台で購入できる超広角レンズ「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」を8月22日（金）に発売する。
エントリークラスの交換レンズとして位置づけられる「SAMYANG Prima」の新製品。「Prima」とは、「最初」と「重要」を意味するラテン語。
「SAMYANG AF 16mm F2.8 P FE」は、35mmフルサイズセンサーに対応するソニーEマウント用の超広角レンズ。270gの軽量な筐体に焦点距離16mmの光学系を組み込んだ。AF機構も搭載している。
レンズ構成は、HRレンズ1枚、EDレンズ3枚、ASPレンズ1枚を含む7群8枚。
最短撮影距離は12cm、最大撮影倍率は0.33倍。
IP5X相当の防じん性能を備える。
新開発のレンズフードが付属する。
装着イメージ
作例提供：株式会社ケンコー・トキナー
作例提供：株式会社ケンコー・トキナー絞り：F2.8-22 レンズ構成：7群8枚（HR1枚、ED3枚、ASP1枚を含む） 絞り羽根枚数：7枚 最短撮影距離：12cm 最大撮影倍率：0.33倍 フィルター径：φ62mm 外形寸法：φ70.5×69.8mm 重量：207g（レンズキャップとフードを除く） 価格：6万3,800円