BABYMONSTERが原宿をジャック！“HOTな夏の思い出”をつくる体験型イベント開催決定

■『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』8月16日から開催！

BABYMONSTERが、8月16日～8月31日までの期間、東京・原宿にて体験型イベント『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』を開催することが決定した。

「この夏をBABYMONSTERとenjoy!」をテーマに、原宿エリア全体でBABYMONSTERの多彩なコンテンツが展開される。本イベントはファンのみならず、誰でも参加可能な内容となっている。

期間中、原宿のフードショップとBABYMONSTERがコラボレーション。7月にリリースされたサマーソング「HOT SAUCE」をイメージしたオリジナル限定メニューが各店舗で提供され、店頭にはBABYMONSTERのビジュアルが掲出される予定だ。

さらに、デジタルスタンプラリー（限定特典あり）や大型ビジュアル掲出、オフィシャルグッズ販売、MV放映、SNS投稿キャンペーン、原宿竹下通りBGMオンエア、アドトラック走行、WEGO 原宿本店およびWEGO 1.3.5…原宿店でのウィンドウ掲出など、原宿の街全体を巡りながらBABYMONSTERと“HOTな夏の思い出”を作ることができる盛りだくさんなイベントとなっている。

本イベントを彩る「HOT SAUCE」は、リリースから3週間でYouTube再生数が1億回を突破。1980年代のオールドスクールヒップホップを再解釈した、BABYMONSTERらしいエネルギッシュなダンスナンバー。辛い食べ物に例えた歌詞とユニークな振付が特徴で、夏にぴったりの楽曲として注目を集めている。

BABYMONSTERは、8月に開催される『SUMMER SONIC 2025』へ出演が決定しており、日本国内の大型フェスでのパフォーマンスへの期待が高まる。また、8月末にはワールドツアーのアメリカ公演がスタートし、10月にはあらたなミニアルバムのリリースも控えるなど、世界を舞台に活動の幅を広げている。

11月には、日本初のファンコンサートツアー『BABYMONSTER “LOVE MONSTERS” JAPAN FAN CONCERT 2025』の開催が決定。LaLa arena TOKYO-BAYを皮切りに、千葉・名古屋・東京・神戸の4都市で全8公演を予定。日本完全オリジナルとなる本ツアーでは、ここでしか見られないBABYMONSTERの魅力が詰まったステージが披露される予定だ。

イベント情報

『BABYMONSTER HOT SUMMER! in HARAJUKU』

08/16（土）～08/31（日） 東京・原宿エリア

リリース情報

2025.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「HOT SAUCE」

イベント特設サイト

https://babymonster-official.jp/HOTSAUCE_harajuku/

BABYMONSTER OFFICIAL SITE

https://yg-babymonster-official.jp/