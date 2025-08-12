12日11時現在の日経平均株価は前週末比1026.93円（2.46％）高の4万2847.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は978、値下がりは578、変わらずは63と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を205.63円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が197.19円、ファストリ <9983>が173.42円、東エレク <8035>が32.92円、ＫＤＤＩ <9433>が31.20円と続く。



マイナス寄与度は12.49円の押し下げでオリンパス <7733>がトップ。以下、ＴＯＰＰＡＮ <7911>が6.94円、任天堂 <7974>が5.91円、ＮＸＨＤ <9147>が3.67円、花王 <4452>が2.77円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、銀行、非鉄金属、情報・通信と続く。値下がり上位にはその他製品、石油・石炭、パルプ・紙が並んでいる。



※11時0分12秒時点



株探ニュース

