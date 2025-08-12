

グルテンが体に与える悪影響と、多く含まれている食品を解説します（写真：genzoh／PIXTA）

もともとは地球上に存在しなかったグルテン

数年前まで、海外のセレブたちの間で知られていた「グルテンフリー」は、今やすっかり日本でも浸透し、美容や健康に関心が高い人たちの間では、当たり前のように実践されています。

スーパーやコンビニエンスストアでも、グルテンフリーを謳った商品があちこちに置かれ、グルテンフリーのコーナーが設置されているところさえあります。

改めて、グルテンフリーとは、食生活のなかからグルテンを除去することをいいます。グルテンは、小麦などの穀物に多く含まれるたんぱく質の一種で、パンやケーキなどをフワフワふくらませたり、モチモチ感を出したりするのに関係している成分です。

グルテンフリーというと、あたかも最近話題の美容法やダイエット法だと思われるかもしれませんが、実はパスタなど小麦の摂取量が多いイタリアなどでは、グルテンフリー食材がもう40年以上も前から多く出回っています。グルテンフリーは、決して新しい食事法ではないのです。

小麦粉にはグリアジンとグルテニンという2種類のたんぱく質が含まれていて、水を加えてこねると2つのたんぱく質が絡み合い、粘りや弾力性のあるグルテンになります。つまり、グルテンは小麦から人工的につくられたたんぱく質ということ。パンをつくる過程を想像していただくとわかりますが、パン生地をこねたときのあの粘りと弾力性は、まさにグルテンそのものです。

グルテンを含む食材は、パンやピザ、パスタ、うどん、ラーメン、そうめん、そば（十割でないもの）などの麺類、ケーキやクッキー、ドーナツ、マフィン、パンケーキなどの菓子類、お好み焼き、中華まん、ギョウザ、シリアル、カレーのルーなどのほか、フライや天ぷらなどの衣にまで含まれています。私たちが毎日のように口にする食材には、常にグルテンがあるといっても過言ではないほど、身近な存在になっています。

グルテンというたんぱく質は、もともとは地球上に存在しないものでした。それを今、私たちは、知らず知らずのうちに大量に摂取する食生活を送っているということになります。

最近の研究で、このグルテンが体にさまざまな悪さをすることが明らかになってきました。栄養面から体の不調を改善していくオーソモレキュラー栄養療法を実践している私のクリニックでも、グルテンの弊害は見逃せないものとなっています。

ひと口に体の不調といってもたくさんあります。

クリニックではうつ病や不眠症、発達障害、アレルギー症状のほか、不妊や更年期、慢性疲労症候群や低血糖症、生活習慣病からがんに至るまで、実にさまざまな不調や病気で悩む患者さんがいらっしゃいます。1人ひとりの症状や度合いは違いますが、どの患者さんにも、まずは小麦の摂取を控えていただくように指導しています。

小麦にアレルギー反応を示す「グルテンアレルギー」

では、いつも食べている「小麦」の何が悪いのでしょうか。グルテンに反応をしてしまう人が近年急増しています。

グルテンアレルギーのなかでも、明らかな小麦のアレルギーが出ない（グルテンのアレルギーの血清反応が出ない）人たちは、「非セリアック・グルテン過敏症（NCGS）」と呼ばれています（「グルテン不耐症」と呼ばれることもあります）。

グルテンにより、何らかの体の不調が出るアレルギー体質であり、グルテンを摂ることで腸の免疫システムがグルテンを異物と判断してしまい、過剰に反応することで炎症を起こしている状態です。

グルテンを摂取すると腹部の膨満感や消化不良などを起こすことが多くありますが、グルテン過敏症に関しては自覚症状がないケースも非常に多いのです。

たとえば、慢性的な疲労感、下痢や便秘、集中力の低下、肌荒れ、PMS（月経前症候群）、生理不順、不妊、アトピー、ぜんそく、鼻炎など、さまざまな症状が起きるため、まさか原因がグルテンにあるとは思いもしないのでしょう。

そもそもグルテンフリーは、このようなグルテンアレルギー患者のための食事療法です。ところが、試しにグルテンフリーを実践してみたところ、体調や精神状態がすこぶるよくなったという例が多数あり、世界中に広まっていったのです。

グルテン過敏症の症状は、日常生活のなかで感じる不調がほとんどで、病院に通うほどの不調ではないことも多いため、潜在的なグルテン過敏症患者はかなりたくさんいると思われます。

グルテンの量は小麦粉の種類によって変わる

ここで、改めてグルテンについて説明しておきましょう。グルテンは食品をモチモチ、ふわふわさせる作用があり、グリアジン、グルテニンに水を加えることで形成されます。





ふわふわのおいしいパン、モチモチしたうどんやパスタ……私も決して嫌いではありませんが、これらはすべてグルテンの作用です。

ちなみに、ヘルシー食材として推奨されることが多い全粒粉でもグルテンは形成されるので、全粒粉パンやパスタならOK、ということはありません。

小麦に含まれるたんぱく質のうち、80〜85％がグリアジンおよびグルテニンで、この2つはほぼ同量含まれています。

小麦粉にも種類がありますが、グルテンの含有量が多いものから順に、強力粉、中力粉、薄力粉となっています。英語でも同様にstrong flour、medium-strength flour、weak flourと呼ばれていて、それぞれのグリアジンおよびグルテニン含有率は、

・薄力粉……約5.4〜7.4％

・中力粉……約6.2〜8.7％

・強力粉……約9.5〜10.7％

・デュラム粉（パスタなどによく使われる）……約10.7％

となっています。

焼いたときによくふくらむ強力粉はパンやピザなどに、きめ細かくさっくり仕上がる薄力粉はクッキーやケーキ生地、天ぷらの衣などに向いています。

最近の小麦は品種改良により、とくにグルテンの含有量が増えてきているといわれています。しかも、小麦食品はパン、ドーナツ、パンケーキ、パスタ、ラーメン、うどん、シリアルからギョウザの皮やカレーのルーまで、私たちが頻繁に食するもの、それも、好きな人にはたまらないものばかり。それだけグルテンの摂取量も増えていることになります。

食べれば食べるほどアレルギーが発症しやすくなるのは、もう説明する必要もないでしょう。

（溝口 徹 ： 医師）