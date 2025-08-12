ÊÆÁÒÎÃ»Ò¡¡¡Ö°û¤ßÍ§Ã£¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡×ÂçÊª¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î2S¡Ö²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°µ´¬¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÊÆÁÒÎÃ»Ò¡Ê50¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿ÈÌî¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡Ö°û¤ßÍ§Ã£¡×¤À¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡º£·î2Æü¡¢3Æü¤Ë¥·¥ç¡¼¡ÖRYOKO YONEKURA - DISFRUTA DISFRUTA -¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÊÆÁÒ¡£¡Ö8·î3Æü¤Î¥·¥ç¡¼¤Ë¤Ï¡¢¾¾ËÜ½á¤¯¤ó¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡×¤ÈÍò¤Î¾¾ËÜ½á¤È¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡ÖÉñÂæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤ò´¬¤¹þ¤à¤¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°µ´¬¤Ç¡¢Æ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¤Ê¤¬¤é»ä¤â¤½¤ÎÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÉáÃÊ¤Ï°û¤ßÍ§Ã£¤Ç¤¹¤¬¡¡»ä¤Î¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ë»¤·¤¤ÃæÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤Æ2Æü´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¤òÃ´¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿µÈÂ¼¿ò¤µ¤ó¤È3¿Í¤Ç¡¢¤¢¤Î¥²¡¼¥à¤ÎÉü³èÀï¤ò¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤â¸ò¤¨¤¿¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â¡£¡Ö3²óÌÜ¤ÎÂÐÀï¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï»ä¤ÎÉé¤±¡Ä¡¡¤Ç¤â¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤¡¢ºÇ¹â¤Ë³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½á¤¯¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ã¡¡µÈÂ¼¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¤â¡Ö#¾¾ËÜ½á¡×¡Ö#¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¡×¡Ö#µÈÂ¼¿ò¡×¡Ö#¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëMC¡×¡Ö#¥²¡¼¥àÂÐÀï¡×¡Ö#FunTime¡×¡Ö#´¶¼Õ¡×¡Ö#Grateful¡×¡Ö#¥ª¡¼¥é¡×¡Ö#¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎÎÏ¡×¡Ö#Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Æü¡×¤Ê¤É¤ÈÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾¾ËÜ¤â¡Ö²þ¤á¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡¡³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÊÆÁÒ¤â¡ÖÆó¿Í¥³¥ó¥ÓºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊÖ¿®¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤âÀ¨¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î¤ª¤Õ¤¿¤êËÜÅö¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÀ¸¤Ç¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×À¸¤Ç¸«¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÁ´¤¯Í½ÁÛ¤·¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¥µ¥×¥é¥¤¥º²á¤®¤Æ¡¢µ¤Àä¤·¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¤Û¤ó¤È¥ª¡¼¥éÈ¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£