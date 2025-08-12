¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¦¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¡ÄÌ»»205¾¡ÌÜ¤Ø¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¡¡½é²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä ¡½ ¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2025Ç¯8·î11Æü¡¡¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡Ë
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢Ãæ5Æü¤ÇÅ¨ÃÏ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥ÄÀï¤ËÀèÈ¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Ï¥¥ó¥°¤¬±¦¸ªÄË¤«¤éÉüµ¢¤·¤ÆÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤½¤í¤¤¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¼ó°Ì¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Ï2¥²¡¼¥àº¹¡£16Æü¡ÊÆ±17Æü¡Ë¤«¤é¤Î¼ó°Ì¹¶ËÉ3Ï¢Àï¤òÁ°¤Ë°ú¤Î¥¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤¬º£µ¨7»î¹çÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ï1ÈÖ¡¦¥é¥â¥¹¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤ÇÆó¥´¥í¡¢2ÈÖ¡¦¥Ç¥£¥Ð¡¼¥¹¤ò94.1¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó151.4¥¥í¡Ë¤ÎÄ¾µå¤Çº¸Èô¡¢3ÈÖ¡¦¥¢¥À¥á¥¹¤ò¥·¥ó¥«¡¼¤Ç±¦Èô¤È3¼ÔËÞÂà¡£ÄÌ»»ËÉ¸æÎ¨9.12¤ÈÁêÀ¤Î°¤¤¥ª¥é¥¯¥ë¡¦¥Ñ¡¼¥¯¤Ç¾å¡¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Ï7·î30Æü¡ÊÆ±31Æü¡Ë¤Î¥á¥Ã¥ÄÀï¤Ç7²óÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¡¢º£µ¨½é¾¡Íø¤ÇÆüËÜÁª¼êÎòÂåÃ±ÆÈºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÆüÊÆÄÌ»»204¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Á°²óÅÐÈÄ¤Î5Æü¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¤Ï2Ë½Åê¤Ê¤ÉÀ©µå¤¬Íð¤ì¡¢4²ó3¼ºÅÀ¹ßÈÄ¤Ç205¾¡ÌÜ¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£