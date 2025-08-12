【GU値下げ】キターーーッ！ 40・50代の高見え♡「黒ワンピ」

夏のコーデに悩む日も、1枚あると頼りになるのがワンピース。【GU（ジーユー）】では、大人女性の魅力を引き立ててくれそうな「黒ワンピ」が、うれしい値下げ価格で販売中！ 40・50代にも似合いやすいデザインで、高見えも狙えそう。今回は、そんな優秀ワンピを、GUスタッフの着こなしとあわせてご紹介。すでにサイズ欠けも発生しているようなので、急いでチェックしてみてください！

ブラックなのに軽やか！ 涼しげチュールワンピ

【GU】「2ピースチュールワンピース」＜09 BLACK＞\1,990（税込・セール価格）

透け感のあるチュール素材が、涼しげな印象を与えてくれる黒ワンピ。ノースリーブのインナードレスとチュールキャミワンピのセットで、さまざまなスタイリングが楽しめます。インナードレスはシンプルなリブ素材で、着回し力と動きやすさが期待できるのも嬉しいポイント。ブラックでも重たく見えにくく、甘さ控えめなデザインで、ミドル世代にも着やすいはず。

ジレで引き締める、大人の上級レイヤード術

ブラックのインナーワンピにベージュのジレを重ねた、洗練された大人のレイヤードコーデ。あえて、パンツとレイヤードすることで、大人の余裕を感じさせるスタイリングに仕上がっています。引き締まって見える黒に、ハンサムなジレを羽織るとさらにスリムに見えそう。メッシュのパンプスを合わせて足元に抜け感をプラスし、軽やかさも演出。プチプラで揃えられるとは思えないような、上品 & 高見えが狙えるコーデです。

甘すぎない！ 素材も魅力的な夏の黒ワンピ

【GU】「テクスチャーキャミソールワンピース」＜09 BLACK＞\990（税込・セール価格）

表面感のある素材を使用した黒ワンピは、夏らしい軽やかさで、大人可愛く着られそう。体型カバーが叶いそうなゆったりデザインながら、胸下のリボンにより、メリハリのあるシルエットも演出できるはず。大胆な胸元は、レイヤードするインナーによってさまざまな着こなしにトライできるポイントに。涼しげな素材感と程よい抜け感で、暑い季節も快適におしゃれを楽しめそうです。

ボーダー × キャミワンピで夏のこなれスタイル

黒のキャミワンピにボーダートップスを重ねた、大人の夏にぴったりなレイヤードスタイル。黒で甘さを抑えつつ、オフショルのヘルシーな肌見せが、夏ならではの抜け感を演出します。さらにカジュアルなボーダー柄と大人可愛いワンピースとの組み合わせは、こなれた印象に見せてくれるはず。バッグやシューズも黒でまとめれば、シンプルながら洗練された大人カジュアルが完成します。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：K.Yuka