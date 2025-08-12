韓国人気歌手のイ・ヒョリが、犬に噛まれたあとも変わらぬ愛犬家ぶりを発揮している。



【写真】犬と戯れるイ・ヒョリ

イ・ヒョリは最近、女優・キム・ヘジャのドキュメンタリー番組「天国より美しいヘジャの庭」に出演。キム・ヘジャ主演のドラマ「君は天国でも美しい」で、死んだ飼い犬たちが天国で飼い主に再会するシーンについて「夫と一緒に見ていて、これまで亡くした飼い犬たちを思い出して涙した」と感想を伝えた。また「犬同士のケンカを止めようとして、手がちぎれそうなほどのケガをしたことがある」「神経が切れていたので、病院に入院した」「治るまで2年ほどかかった」と事故の経験も告白した。



イ・ヒョリは自身の手について「（傷痕があっても）恥ずかしくない」ときっぱり。キム・ヘジャも「愛する飼い犬のためにケガをしたんだから、恥ずかしいわけがない」と同意した。



現在も愛犬家であるイ・ヒョリ。最近も猛暑の中、保護犬のためのボランティア活動を行い、話題となった。自身のSNSを通して「みんな偉いね」というコメントとともに、保護犬センターで暑さに耐える犬たちの写真を公開した。



このほかにも、動物保護のための寄付やボランティアを継続。犬の臨時保護が必要な際は、自身も1匹を一時的に預かったり、歌手で夫のイ・サンスンとともに、保護犬センターにペットフード数トンを寄付するなど、ポジティブに活動している。



（よろず～ニュース特約・moca）