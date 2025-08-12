小学3年生の時に選挙にハマり、中学1年生で自ら「日本中学生新聞」を創刊した川中だいじさん（14）。現在はnoteやX、YouTubeなどで選挙取材の記事や動画を配信し、メディアにも寄稿するなど大活躍する中学生記者だ。

【写真】「数百人の政治家に取材」”選挙マニア”川中だいじさん（14）の政治家パンフレットコレクションの一部

今年7月の参議院議員選挙では、兵庫選挙区に出馬した国民民主党候補が、昨年の兵庫県知事選で斎藤元彦現知事のボランティアをしていたことを「日刊ゲンダイ」でスクープ。選挙結果にも影響を与えたと見られている。

取材に同席した保護者も「やりたいことに対しての行動力はすごいです」と語る大人顔負けの記者・川中さんだが、普段はどんな生活を送っているのか。インタビューでみえてきたのは、彼の“意外な素顔”だった。

第1回目の記事のとおり、政治家の街頭演説をきっかけにパンフレット集めなどを始め、“選挙マニア”になったという川中さん。選挙や政治以外にも関心を寄せるものがあるという。川中さん本人が話す。【全3回の第2回。前回の記事を読む】

「ドラえもんとK-POPアイドルが好き」「ライブにも行きます」

──普段から政治に関することに興味があるのですか？

「政治ばっかりってことはないです。手塚治虫さんのマンガや藤子不二雄さんのマンガはよく読みます。中でも『ドラえもん』がいちばん大好きです！ アニメよりも漫画派なのですが、映画は全部観ています。暇さえあればAmazon Primeで『ドラえもん』ばかり観ています。どちらかと言えば、昔の大山のぶ代さんの声のドラえもんが好きですね。あと、実はK-POPアイドルも好きで」

──K-POP好きなんですね。

「母親がK-POP好きなので、小学生の頃から割とK-POPを聴く機会が多かった。僕は『LE SSERAFIM（ルセラフィム）』が好きで、あと『NewJeans（ニュージーンズ）』も。ライブに行くこともあります」

──そこは普通の中学生ですね。ちなみに体を動かすことは好きですか。

「あまり運動は好きではないのですが、体力はあるので選挙の時はフルに発揮しています。走るのも意外と早くて、50メートル走は6秒台です。中学校に入ってサッカー部に入部届を出したことがあるのですが、合宿で朝から晩まで走らされると聞いて、それは嫌だなと思って、その日の放課後には退部しちゃいました。好きなことや興味のあることはとことんできるんですけど、逆に嫌いなことは一切やらないタイプで……」

──そうなんですね。選挙取材していることを学校の友達にはどのように見られていますか。

「ありがたいことに僕の活動を注目してくれて、みんな政治に興味を持ってくれています。『駅前で政治家が街頭演説していたからチラシもらって来たぞ』って、選挙パンフレットを集めるのを協力してくれることもあります。

昨年の東京都知事選の時は『石丸とかいう候補がしゃべっているのをYouTubeで見たけど、川中はどう思うの？』とか聞かれたり、『お前の動画を見て、うちの親が選挙の投票先を決めたって言ってたよ』と声をかけられたりすることもあります。取材活動をしていてよかったな〜って思うし、すごくうれしいです」

生徒会長選挙で2度敗北、ライバルは「野球部キャプテンの彼女」

──将来の夢はやはりジャーナリストですか。

「やっぱりジャーナリストは格好いい職業だと思うし、憧れます。でも、政治家にも興味があります。僕は現職の生徒会長なのですが、当選するのが本当に大変で……」

──普段は選挙を取材する側ですが、学校では選挙に出る側だったんですね。

「はい。中学校に入学してすぐに立候補して、生徒会長になりました」

──えっ。中1からずっと生徒会長なんですか。

「ずっとではないです。中1の前期と中2の後期、そしていまの中3前期の3回、生徒会長を務めました。学校ではスマホが禁止されているので、いつも『スマホ自由化』が生徒会選挙の争点になるのですが、中1の時は候補者が乱立して票が割れたのと、『スマホ自由化』にくわえて『生徒会のオープン化』も訴えて当選できました。

陽キャとか陰キャって言い方はあまり好きじゃないけど、いわゆる陰キャのサイレントマジョリティーの人も意見を出しやすいように目安箱を設置しようと訴えたら、受かりました。入学以来ずっと立候補しているのですが、実はものすごいライバル候補がいて2回落選しているんですよ」

──“選挙マニア”の川中さんを破るなんて、どんな候補だったんですか。

「1つ上の先輩女子なのですが、その方が野球部キャプテンの彼女で、女子にも男子にも人気がある先輩でした」

──あはは、それは強そうですね。

「そうなんですよ！ 中1の後期、中2の前期の連続して敗れてしまいました。彼女の組織票にはどうしても勝てなかったですね……。中2の後期の時はその先輩は立候補できず、後継候補と争ったのですが、僕は『今回勝てなかったら引退する』と宣言して、背水の陣で臨みました」

──いつかの選挙戦でも聞いたような言葉ですね……。

「僕は本気でした（笑）。対立候補は同級生のブラスバンド部の女子でした。僕もその子と仲が良かったし、女子の間で人気も高い子だったので、ちょっとやりにくかったですね。選対本部長の友人と選挙戦をどう戦うか話し合って、立会演説会で笑いを取る作戦を考えました」

──どんな作戦を練ったんですか。

「やっぱり争点は『スマホ自由化』なんですよ。現状、学校の中だけでなく、登下校中も電源をオフにしてカバンにしまっておかないといけないルールになっているんですが、僕はせめて登下校中はスマホを使えるようにしたかったんです。

そこで演説中にスマホを持ち出して訴えようと。絶対に生活指導部の先生が出てくるはずだけど、ダミーのスマホだったら笑いが取れるんじゃないかと思って」

──確かに注目が集まりそうなパフォーマンスですね。

「僕の友人にスマホを持つことを頑なに拒否している人がいて、iPhone14と同じ大きさの“ナイフォン”を自作して持っているんです。それを借りて、スマホケースに入れて演説中に出したら、予想どおり生活指導部が食いついて壇上に現れた。『これはアイフォンじゃなくて“ナイフォン”です！』って言ったら予想通り大爆笑が起きました。このおかげもあり、大差で当選できたんです（笑）」

将来の夢は「ジャーナリストか政治家」

──生徒会長として、 “学校改革”は進められましたか？

「今季で引退なのですが、『スマホの自由化』は先生方の頭が堅いんですよね……。せめて防犯上の観点から登下校中だけでも認めてもらえるようにと粘り強く訴え続け、少しずつ理解してくれる先生が増えてきたところです。

一方で『生徒会のオープン化』『制定カバンのリュック化』が実現に向けて動いています。来年からは生徒会の会議を傍聴できるように進めています。また、現在の学校制定カバンは肩掛けなのですが、肩への負担が軽いリュックタイプに変えてもらうよう生徒会から要望書を出し、先生方が委員会を作って話し合ってくれています。なので、やれることはやれたかなと思っています」

──しっかり実績を出したということですね。ちなみに今はジャーナリストと政治家、どちらの方に興味がありますか。

「権力を監視する側と権力を持つ側で、相反するように感じる人もいるとは思います。でも古くは犬養毅や石橋湛山、現役だと自民党の茂木敏充さんも記者から政治家になっていますし、人生にはいろいろな歩み方があるはず。

学校の音楽の先生にザ・フォーク・クルセダーズの熱狂的なファンがいて、『悲しくてやりきれない』とか『あの素晴らしい愛をもう一度』とかを課題で出すんです。授業でクルセダーズのインタビュー動画も見せてくれるんですが、その中に『始めるのが自由なら、やめるのも自由だろう』という言葉があったんです。これがすごくいい言葉だなって思いました。まだ将来のことは全く決めていませんが、その時にやりたいことを全力でやりたいと思います」

取材中、同行していた保護者に「めちゃくちゃ喋るやん(笑)」と茶化されながらも、中学生らしからぬ達観した価値観を披露してくれた川中さん。第3回の記事では、先月投開票された参議院議員選挙について、独自の“批評”とともに振り返っている。

（第3回へ続く）

【プロフィール】川中（かわなか）だいじ／2010年12月11日生まれ、大阪市在住。主に選挙・大阪関⻄万博・IRカジノ・森友問題を取材。「日本中学生新聞」の主宰者として紙の新聞を発行。SNS上でもコラム記事を発信している。文化放送『長野智子アップデート』やYouTubeメディア『ArcTimes』『デモクラシータイムス』などにも出演。2025年春より第1・第3土曜の18時に テレビ大阪ニュースYouTube『中学生記者・だいじの対談クラブ』配信中。

＜取材・文・撮影／中野龍＞

【プロフィール】中野 龍（なかの・りょう）／フリーランスライター・ジャーナリスト。1980年生まれ。東京都出身。毎日新聞学生記者、化学工業日報記者などを経て、2012年からフリーランスに。新聞や週刊誌で著名人インタビューを担当するほか、社会、ビジネスなど多分野の記事を執筆。公立高校・中学校で1年7カ月間、社会科教諭（臨時的任用教員）・講師として勤務した経験をもつ。