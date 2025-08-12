【独占コメント到着】歌舞伎刀剣乱舞で話題！女性琵琶・尺八奏者の長須与佳、10月21日にワンマンライブ決定

日本で唯一の女性琵琶・尺八奏者でシンガーの長須与佳（ながすともか）のワンマンライブが、10月21日に目黒BLUES ALLEY JAPANで、昼夜2公演開催される。

和楽器ユニット「Rin’」のメンバーであり、多くのサポートや音楽制作と引く手あまたの彼女。現在は人気ゲームを原案とした尾上松也らが出演する新作歌舞伎「刀剣乱舞」の和楽器チームに参加している。

7月東京新橋演舞場、8月福岡博多座、京都南座と約2ヶ月間全ての公演に出演中。演奏者とはいえ、歌舞伎の舞台に女性が立つことの珍しさに加え、琵琶の独奏や唄などその卓越したパフォーマンスで際立った存在感を示し、高い評価を得ている。

そんな彼女の久しぶりのワンマンライブは、純邦楽的な音楽からロックポップスに渡るセンスまで長須の音楽性の幅広さを見られる貴重なチャンス。

アレンジャー村田昭とパーカッション田辺晋一とのアンサンブル、さらに和楽器ユニット「粋蓮（すいれん）」として共に活動する二十五絃箏奏者の中井智哉をゲストに迎えた一夜限りのスペシャルなステージになる。

【長須与佳 コメント】

久しぶりにワンマンライブを開催いたします！！尺八・琵琶・歌と、長須与佳の全てをお楽しみいただけるプログラム構成には、現在出演しています「刀剣乱舞歌舞伎」のアノ曲もお届け予定でいます。昼と夜の両方にいらしていただくと、変化を楽しめるかもしれません。そして、初めてのグッズもご用意しておりますので、お楽しみに♪会場で、皆様のお越しを心よりお待ちしております。

【出演情報】

◆長須与佳 尺八・琵琶LIVE「亜欧の風」日時：2025年10月21日（火）【昼公演】OPEN 14:00／START 15:00【夜公演】OPEN 18:00／START 19:00場所：目黒Blues Alley Japan（目黒駅より徒歩5分）出演：長須与佳（尺八・琵琶）賛助出演：村田昭（Key）田辺晋一（Perc）ゲスト：中井智弥（二十五絃箏）料金：（全席指定）テーブル席 6,000円Plate Set 11,000円Dinner Set 14,000円※当日券は各料金＋550円UP・テーブル席＝要シートチャージ 550円（公演当日）・Plate Set＝テーブル席／1Plate・1Drink付／シートチャージ込・Dinner Set＝テーブル席／Mini Dinner・1Drink付／シートチャージ込 ◆『刀剣乱舞 東鑑雪魔縁』原案：『刀剣乱舞ONLINE』より（DMM GAMES／NITRO PLUS）脚本：松岡亮演出：尾上菊之丞、尾上松也出演：尾上松也、中村歌昇、中村鷹之資、中村莟玉、尾上左近、上村吉太朗、河合雪之丞、中村獅童 ほか

【東京公演】7月5日（土）〜7月27日（日）会場：新橋演舞場【福岡公演】8月5日（火）〜8月11日（月・祝）会場：博多座【京都公演】8月15日（金）〜8月26日（火）会場：南座