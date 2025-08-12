安めぐみ、沖縄旅行楽しむ長女＆次女の姿公開「仲良し家族」「素敵な写真」の声
【モデルプレス＝2025/08/12】タレントの安めぐみが8月11日、オフィシャルブログを更新。夏の思い出が詰まった沖縄家族旅行の写真を多数公開し、ファンから反響を呼んでいる。
【写真】安めぐみの長女、沖縄旅行中にピースサインで笑顔
安は「色々。」と題してブログを更新。「こんにちは 祝日、山の日ですね」と爽やかに切り出すと、「先日の撮影の時のパチリっ」と、自身のエプロン姿での柔らかな笑顔ショットを公開した。
続けて「すっかり間が空いてしまいましたが、沖縄の写真色々」とつづり、空港で10歳の長女・詩歌（うた）ちゃん、1歳の次女・萌歌（もか）ちゃんと撮った3ショット、広大な青空のもとを駆ける次女の後ろ姿、ガラス工房で体験を楽しむ長女の笑顔、名物のソーキそば、旅先で見つけた小さな虹など、家族との沖縄旅行の様子を記録した写真を一挙に紹介した。
最後には「7月8月と、色々バタバタと過ごしていたので、後半は少しゆっくりと過ごせたらいいなぁと思っています」と述べ、「では、また書きます」とブログを締めくくった。
この投稿にファンから「素敵」「めぐみさん可愛い」「ダイナミックで綺麗」「素敵な写真」「仲良し家族」「満喫されて良い家族旅行になったかな」などの声が寄せられている。
安は、お笑い芸人の“東MAX”こと東貴博と2011年12月に結婚。15年3月17日に第1子長女、24年1月23日に第2子となる次女が誕生した。（modelpress編集部）
