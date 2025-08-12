ME:I・MIU（櫻井美羽）「日プ女子」参加中の帰省で声かけられた過去「私のことは多分知らなくて」
【モデルプレス＝2025/08/12】ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のMIU（櫻井美羽）が、11日放送のテレビ朝日系「あのちゃんねる」（毎週月曜深夜0時45分〜※この日は深夜1時15分〜）に出演。ME:Iが誕生したサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（以下「日プ女子」）参加中に早とちりしてしまったエピソードを明かした。
日常で感じた“モヤっとした話”を吐き出す企画が行われたこの日、MIUは「日プ女子」参加中のことを回顧。「（オーディションの）収録中に1ヶ月休暇があって実家に帰れたんですよ」と切り出し、「オーディション当時で1番盛り上がってる時っていうのもあって、外に出るのが億劫で犬の散歩しか外に出てなかった」と帰省中の生活を振り返った。
犬の散歩は「ボサボサの髪にすっぴんでマスク」姿だったそうで、「バレたらちょっと…みたいな時に歩いていたら『もしかして…』って声をかけられて、実家の近くだしうわぁって思った」というMIU。しかし、その人は「こてつ君ですか？」と飼い犬を認知していたといい、MIUは「『そっち？』って思って。私のことは多分知らなくて、『インスタで拝見してかわいいと思ってました』って。こてつを見てこてつに気付いた」とまさかの声かけがあったことを苦笑いで明かした。（modelpress編集部）
