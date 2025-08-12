◆米大リーグ エンゼルス―ドジャース（１１日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

ドジャース・山本由伸投手（２６）が１１日（日本時間１２日）、敵地・エンゼルス戦に先発。１球で先制を許すなど、いきなり２点を先制された。

エンゼルスとの「フリーウェーシリーズ」は２年目で初登板。０―０の初回。１番・ネトに初球の外角９５・９マイル（約１５４・３キロ）直球を右中間席に運ばれた。１８号先制ソロのネトは今季８本目の先頭打者アーチとなり、エ軍の球団新記録となった。山本は２番・シャヌエルにもセンターへの大きな飛球を打たれるも中飛。通算３９８本塁打の３番・トラウトとの注目の初対決は四球を与えると、４番・ウォードにも四球で１死一、二塁。５番・モンカダには初球の７６・８マイル（約１２３・６キロ）カーブを狙われ、右前適時打とされた。なおも一、三塁のピンチでは６番・アデルを低めの９５・６マイル（約１５３・９キロ）直球で見逃し三振、７番・レンヒーフォは三ゴロでこの回３点目は防いだ。

前回３日（同４日）の敵地・レイズ戦では６回途中５安打無失点の“熱投”で渡米後初の１０勝に到達。ＭＬＢで日本人投手の２ケタ勝利は１８人目だった。高温多湿のフロリダ州タンパは「体感温度４０度」という悪条件だったが「（オリックス時代）２軍ではデーゲームも多かったし、高校野球の時とかそういった時を思い出しました」と爽やかにほほ笑んだ。

メジャー１年目の昨季は６月から右肩痛で約３か月の離脱を経験した。今季は日程に余裕のある序盤は中６日、５月上旬からはオールスターブレイクを除いて中５日で先発してきたが、今回は中７日。「由伸に一日多く休養を与えたかった」とロバーツ監督は説明しており、疲労面などを考慮した格好だ。今季はこの日まで２２試合で１０勝７敗、リーグ４位の防御率２・５１でサイ・ヤング賞候補にも挙がる新エース。敵地では１２試合で７勝３敗、防御率１・６３（１０日終了時点）と好投が続いていたが、この日は苦しい立ち上がりとなった。