µÆ´ÖÀéÇµ»á¡¡Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é£´£°Ç¯¤Ë¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¸Î¤À¤Ê¡×
¡¡¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÇÊÛ¸î»Î¤ÎµÆ´ÖÀéÇµ»á¤¬£±£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æü¹Òµ¡ÄÆÍî»ö¸Î¤«¤é£´£°Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿¤¬¡ÖËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¸Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢£¸·î¤¬¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï£±£¹£¸£µÇ¯£¸·î£±£²Æü¤Ë¾èµÒ¾è°÷¹ç¤ï¤»¤Æ£µ£²£°Ç¯¤Ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÈ¯¡¢°ËÃ°¶õ¹Á¹Ô¤¤ÎÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¥¸¥ã¥ó¥Üµ¡¤¬ÄÆÍî¤·¤¿»ö¸Î¤òÆÃ½¸¡£µß½õ¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸µ¼«±ÒÂâ°÷¤¬À¨»´¤Ê¸½¾ì¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¾ã³²¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö£´£°Ç¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Æü¹Òµ¡¤¬µ¯¤³¤·¤¿»ö¸Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢·è¤·¤ÆÆüËÜ¹Ò¶õ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤À¤±¤¬Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢Á´°÷¤Ç°ÂÁ´¤È¤¤¤¦¤â¤ÎÃÛ¤¾å¤²¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö£µ£²£°Ì¾¤ÎÊý¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¤½¤Î¤´°äÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢»ö¸Î¸½¾ì¤ËÅö¤¿¤é¤ì¤¿¼«±ÒÂâ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¤«¡¢»ÔÌò½ê¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÊý¤È¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê»×¤¤¤ò¤³¤Î»ö¸Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿Í¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤òÊú¤¯»ö¸Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µÆ´Ö»á¤Ï¡Ö»ä¤ÏÅö»þ¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Ç¡¢ÉáÄÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»ö¸Î¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦É÷¤Ë¡¢£¸·î¤¬¤¯¤ë¤¿¤Ó¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£
