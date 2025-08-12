米スポーツサイトのアスレチックは１１日（日本時間１２日）、プレーオフ進出候補チームにとってカギとなる８月のスケジュールを考察する特集記事を掲載した。

米データサイトのファングラフスが算出しているプレーオフ進出の確率が９９・９パーセントと最も高いナ・リーグ中地区の首位を独走しているブルワーズは１８日（同１９日）から行われる今永昇太投手（３１）と鈴木誠也外野手（３０）が所属する地区２位カブスとの「稀に見る５連戦」がカギになると指摘した。敵地シカゴで行われるこのカードはそもそもは４連戦だったが、６月１８日の試合が雨天延期となった影響で初日のダブルヘッダーから始まる５連戦に。もちろん、プレーオフ進出確率９７・８パーセントのカブスにとっても重要なカードになる。

ナ・リーグ西地区２位でダルビッシュ有投手（３８）と松井裕樹投手（２９）のパドレスはプレーオフ進出確率が９５・１パーセントに上がっているが、大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２６）、佐々木朗希投手（２３）所属するドジャースとの１５日（同１６日）から敵地での３連戦と、２２日（同２３日）から本拠地で行われる３連戦が控えている。トレード期限までに積極的な補強を行ったことから「地区（首位ドジャースと）の差をさらに縮めるチャンス」とした。

ドジャースのプレーオフ進出確率は９９・７パーセントで、当確といっていい評価だが、この６戦の結果次第ではワイルドカードに回る可能性もある。

ナ・リーグ東地区２位で千賀滉大投手（３２）のメッツはプレーオフ進出確率が７８・１パーセントと微妙な評価だ。カギとなる今月のスケジュールは２５日（同２６日）からホームで行われる地区首位フィリーズとの３連戦。３戦目は全米中継される「リトルリーグ・クラシック」のため、リトルリーグ・ワールドシリーズが行われているペンシルベニア州ウィリアムズポートで開催される。

一方、プレーオフ進出確率９９・３パーセントのフィリーズはナショナルズと１４日（同１５日）から敵地４連戦と、２２日（同２３日）から本拠地で３連戦がポイント。同サイトは「最下位チームと１１日間で７試合戦えるというのは、大歓迎の楽なスケジュール」であると指摘した。