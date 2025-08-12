エリザベス女王に長く仕えてきた側近が、ヘンリー王子は自らが被害者のように振る舞うのを止めるべきだと警告した。英紙デーリー・メールが先日、報じた

女王の報道官として１２年間、仕えてきたエイサ・アンダーソンさんはメーガン妃と出会う前からヘンリー王子と「非常に緊密に」接していた。

しかしアンダーソンさんは、９日に放送されたチャンネル５のドキュメンタリー番組「プリンス・ハリー：マイ・テリブル・イヤー」（プリンス・ハリー：私の悲惨な１年」を観て、ヘンリー王子は「とても温かく、魅力的で、親切な人」だが、現在は自分の道を見失っており、被害者意識を捨て去る必要があると語った。

さらには「被害者ぶるのをやめて、物語の主人公になり、自分自身の脚本を書き始めてください。ハリー王子が世界が自分に敵対していると思っていること、そして彼の人生がいかにひどいかと話すことに、人々はうんざりし始めているのだと思います」と忠告した。

２０００１年から１３年まで女王に仕えていたアンダーソンさんは、王室を離れ、米国で暮らす現在の王子は「あまりにも衝動的」であり、チャールズ国王の健康状態など家族の私的な事柄を軽率に公表したことについても批判している。

アンダーソンさんは「信頼は人生のあらゆる場面で最も重要なものだと思います。家族を信頼できないのなら、誰を信頼すればいいのでしょうか？」と語っている。さらにチャールズ国王とウィリアム皇太子は、ヘンリー王子を再び王室に迎え入れれば「個人情報が漏洩する」ことを恐れるだろうと危惧している。

新たなドキュメンタリーについて、専門家たちは、ヘンリー王子は家族との和解を望んでいるものの、彼の「エゴ」がそれを阻んでいるのではないかと考えていると示唆している。最近の王子は辞任した慈善団体「センテバレ」の内部騒動に巻き込まれるなど、災難が続いている。果たして元女王の側近の声は、ヘンリー王子に届くだろうか。