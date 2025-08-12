【全国天気】神奈川県では12日昼前にかけて長野県では12日夕方にかけて土砂災害に警戒 今後の天気を画像で 気象庁
神奈川県では１２日昼前にかけて、長野県では１２日夕方にかけて、土砂災害に警戒してください。関東甲信地方では、１３日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。
［気象概況］
前線が、華中から東日本の日本海側を通って日本の東にのびています。前線は、１３日朝にかけて東日本の日本海側から東北南部付近に停滞するでしょう。
関東甲信地方では、前線に向かって流れ込む暖かく湿った空気の影響で、１２日夜遅くにかけて大気の状態が不安定となるでしょう。これまでに降った雨により地盤の緩んでいる所があり、少ない雨量でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。
降り始め（９日２３時）から１２日０５時までの降水量（アメダスによる速報値）
神奈川県
箱根 ３２７．０ミリ
山北町丹沢湖 ２２２．０ミリ
小田原 １７９．５ミリ
長野県
王滝村御嶽山 ４７０．０ミリ
松本市上高地 ２３２．５ミリ
松本市奈川 １７７．０ミリ
［雨の予想］
関東甲信地方では、１２日夕方にかけて雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。雨雲が予想以上に発達した場合や、発達した雨雲がかかり続けた場合には、警報発表地域が拡大する可能性があります。
１２日に予想される１時間降水量は多い所で、
甲信地方 ３０ミリ
１２日６時から１３日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、
関東地方南部 ６０ミリ
甲信地方 ８０ミリ
［防災事項］
神奈川県では１２日昼前にかけて、長野県では１２日夕方にかけて、土砂災害に警戒してください。関東甲信地方では、１３日明け方にかけて、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。また、落雷や突風に注意してください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。
■今後の天気
