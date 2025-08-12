【トヨタ ソアラ （Z20） 後期型 3.0GT-リミテッド （1989）】 11月1日ごろ 発売予定 価格：3,630円

ハセガワは、11月1日ごろに発売予定のプラモデル「トヨタ ソアラ （Z20） 後期型 3.0GT-リミテッド （1989）」の完成見本画像を公開した。価格は3,630円。

本商品はトヨタ自動車の「2代目ソアラ（Z20）」を1/24スケールプラモデル化したもの。モデルは最上位グレード3.0GT-リミテッドの後期型（1989）のエアサス仕様が再現されている。

実車取材をもとに完全新金型で再現され、車高は通常とローダウンカスタムを選択することができる。ボディ側面・前後バンパーのプロテクションモールは実車同様クリアーパーツで再現されている。

ボディーパーツカラーはホワイト。ヘッドライト・テールライトの鏡面、フェンダーアーチモール、ドアノブはメッキパーツとなっている。また、窓の塗り分けシールが付属。

ボーナスパーツとしてリアスポイラー部品が付属する。

