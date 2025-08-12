「あー、晴れてよかった！ 楽しんでいこう！」──涼音（Vo）

傾き始めた太陽が再び雲に隠れ、ようやく風が涼しくなってきた16時20分、林の中にあるHILLS STAGEにオンステージしたのは、音大の同期4人が2020年に結成したポップスバンド、レトロリロン。

今年2025年5月のメジャーデビューに繋がった注目度のアップを追い風にこの夏、10以上のフェスに出演する予定だというその彼らのライブは30分のセットに代表曲を凝縮。同期でホーンを鳴らした1曲目の「ラストハンチ」から観客にシンガロングを求め、巻き込みながら、涼音の伸びやかな歌声の魅力に加え、ギターレスという編成を生かしたシティポップともエモいロックとも違うポップサウンドのユニークさを見せつけていった。

2曲目の「カテゴライズ」は永山タイキ（Dr）がキックする4つ打ちのリズム、miri（Key）が閃かせたシンセソロ、飯沼一暁（B）がアウトロに加えた印象的なベースリフも聴きどころ。

「夏フェスは好きだけど、夏は苦手で。他の3人が夏大好きだからなんとか成り立っています」と涼音がカミングアウト（？）してから披露した「ヘッドライナー」「ワンタイムエピローグ」は、ともにリズムアレンジで差を付ける。アーバンな魅力も持つ前者は演奏に加えた3連のリズムが曲をより一層キャッチーに。後者は涼音が弾いたアコースティックギターをはじめ、ユニゾンで鳴らした演奏のインパクトにはっとさせられ、おもしろいと思ったが、4人の奏でる音が気づけば、掛け合い、交じり合う絶妙なアンサンブルに変化しているという阿吽の呼吸も聴き逃せなかった。

そこからドラムで繋げ、「最後に大きな声を聴かせて！ せーの！」と涼音が観客に語りかけ、シンガロングからなだれこんだラストナンバー「アンバランスブレンド」はゴスペルっぽい魅力もあるミドルバラード。同期で加えたサックスソロも含め、涼音の歌声にもバンドの演奏にもメランコリーが滲むが、《愛し合いたいんだきっと僕らは》というフレーズを含む終盤のリフレインはライブで披露すると、バンドと観客のことを歌っているようにも聴こえたのだった。だからこそのラストナンバー。レトロリロンはフレンズ（LuckyFesの観客）と最高の出会いを果たしたようだ。

「LuckyFes最高だ。また会おうぜ！」という言葉でライブを締めくくった涼音を含め、ステージの4人に観客が送る拍手がしばらく鳴りやまなかった。

取材・文◎山口智男

写真◎堅田ひとみ

セットリスト

1.ラストハンチ

2.カテゴライズ

3.ヘッドライナー

4.ワンタイムエピローグ

5.アンバランスブレンド

