◇インターリーグ ドジャース―エンゼルス（2025年8月11日 アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦に「1番・DH」で先発出場。第1打席は二ゴロに打ち取られた。

23年までプレーした古巣エンゼルスタジアムの打席に立つと、ファンは拍手や声援で迎え入れた。ただ、第1打席は相手先発・ソリアーノのシンカーにニゴロに倒れた。

前日10日（同11日）のブルージェイズ戦は今季11本目の先頭打者弾で2戦連発41号をマーク。2度の申告敬遠も含め4出塁するなど、4打数2安打だった。

ただ、終盤は精彩を欠き、6回に二盗こそ成功も三盗に失敗。4―5の9回1死満塁では、一打サヨナラの好機で空振り三振に倒れ、指揮官が「三振するという結果はまったく予想していなかった。低めの球を追いかけてしまい、それは絶対に避けなければならないプレーだ」と断じた。

フィリーズ・シュワバーがこの日のレッズ戦でナ・リーグ単独トップの42号を放っただけに、シュワバーに並ぶ3戦連発42号に期待がかかる。

この日の試合前には花巻東の先輩であるエンゼルス・菊池雄星と談笑した他、寺田庸一トレーナーら古巣のスタッフらとも笑顔でハグし、会話の花を咲かせた。