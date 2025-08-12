【ワシントン＝田中宏幸】米財務省は１１日、読売新聞の取材に対し、日本からの輸入自動車に課す関税を１５％に引き下げる時期について、７月下旬の日米合意から５０日程度が目安になるとの認識を示した。

９月中旬頃となる計算だが、実現はなお見通せない。

米政府は７月２２日、日本から輸入する自動車・自動車部品への関税を２７・５％から１５％に引き下げることで日本側と合意した。ただ米側文書に自動車関税の引き下げについては記載されておらず、実現の見通しが立たないことへの懸念が広がっていた。

米財務省関係者は読売新聞に対し、先行して５月に合意した英国を例に挙げ、「英国との合意では約５０日間かかった。我々が参照できる唯一の例は英国との合意だ」と説明。「それより長くなる可能性もあれば、短くなる可能性もある」とも語った。

赤沢経済再生相は７日、米政権が発動した「相互関税」の特例措置に日本が含まれていないことを巡り、米政府が大統領令を適時に修正することで一致したと明らかにした上で、同時期に自動車関税を引き下げる大統領令を出すことも確認したと説明。日本政府は引き続き米側に早期の引き下げを求める考えだ。