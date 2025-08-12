YouTuber・中町綾、“怒り爆発”詐欺被害を報告 「はぁって感じ！」被害額も明かす
YouTuber・中町兄妹の中町綾（24）が、12日までに自身のYouTubeを更新。ハワイでカード詐欺の被害に遭ったことを報告した。
【動画】「ふざけんなよ！」YouTuber・中町綾のクレカ被害エピソード
動画タイトルで「ハワイ帰りでテンション高いのにカード不正利用されてて情緒おかしい女」とし、無事に帰国できたことを報告しつつ「今がんばってテンション上げてんだけど、まじでバッドなことが起きて。ハワイから帰ってきて早々…」「まずね、ハワイで途中でカード使えなくなったの」と報告した。
帰国した日、朝7時に起きて自宅で過ごしていたところ、カード会社から電話があり、不正利用の連絡を受けた。「確かに、ハワイで一回買い物してたときに使えなくなったわけ」と思い当たるシーンがあったものの、航空チケットなど様々な支払いを一気に済ませたため「それで上限金額きたのかなと思って」とし、帰国してからカード会社に問い合わせようと思っていたという。
カード会社から「ハワイ行ってるときに、仙台のMEGAドン・キで買い物されてますか？って言われて」と説明。カード会社から、仙台のMEGAドン・キホーテやトイザらスなどで不正利用されているため、カード利用を停止した旨を聞いた。
中町は「え、ほんとに助かると思って」と安心しつつ、今年6月くらいにも不正利用があったことを説明。「ICOCA（イコカ）で定期的に、1週間に1回くらい定期的にチャージされてて」「その不正が、イコカで3日に1回1万円くらい」「そのあとバレたと思ったのか、nanaco（ナナコ）に変更された」「はぁって感じ、こっちスイカ派だから！ふざけんなよ」と怒りを伝えた。6月の不正利用は「リアル、30万くらい使われてます」と説明した。
その後、新しいカードに変更したが、ハワイで再び不正利用の被害に遭ったという。被害は、「メガドンキで3万円、高級果物とか買ってんのね！まじで最悪」などと伝えるが、「なにより（ハワイで）買い物ができたから、カード不正利用されたけど、何とか明るく生きています」と、ティファニーのネックレスを披露。明るく振舞った。
