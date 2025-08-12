「ごみ清掃芸人」を自称する、お笑いコンビ「マシンガンズ」の滝沢秀一さんが自身のＸを更新。"今日のごみトリビア" を紹介しました。



【写真を見る】【ごみ清掃芸人】 「使い切ってから、スプレー缶はスプレー缶でまとめて、このように書いておいてくれると助かります！」 「スプレー缶」の注意書きを例示 【マシンガンズ滝沢】



滝沢秀一さんは、「スプレー缶の中身の出し方を動画にしました。使い切ってから、スプレー缶はスプレー缶でまとめて、このように書いておいてくれると助かります！」と投稿。





投稿された画像では、スプレー缶が袋にまとめて入れられており、更に、「スプレー缶」と袋の中身に関して「注意書き」が添えられているのが見て取れます。







続けて、「地域によって違いますが、最近は穴を開けないで出しても大丈夫という地域が増えてきました！」とコメントしています。







滝沢秀一さんは、日々、ＳＮＳを通じ、「ごみトリビア」を投稿。啓発活動につとめています。



【担当：芸能情報ステーション】